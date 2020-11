Il prossimo mese arriverà su Amazon Prime Video la prima serie young adult originale: The wilds. La data da segnare sul calendario è l’11 dicembre e oggi abbiamo il trailer, la trama. Ecco qualche dettaglio in più!

The Wilds conterà 10 episodi e sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video da venerdì 11 dicembre. Interessante novità e ottima strategia di marketing è il fatto che il primo episodio sarà disponibile per tutti, per un periodo limitato, sui canali YouTube, Instagram, Twitter e Facebook di Amazon Prime Video dalle ore 9 dell’11 dicembre. Il primo episodio sarà inoltre disponibile dall’11 al 25 dicembre in streaming su Prime Video senza la necessità di essere abbonati a Prime.

La sinossi di The Wilds descrive la serie come “in parte survival drama, in parte “pigiama party” distopico”. La serie segue le un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale. Insieme lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un’isola deserta. Le naufraghe dovranno affrontare varie sfide, litigi e stringeranno forti legami. La catastrofe le porterà a conoscersi, a scoprire segreti che nascondono e i traumi a cui sono tutte sopravvissute. C’è solo un colpo di scena in questo drama emozionante: le ragazze non sono finite su quell’isola per caso.

La serie vede nel cast la veterana Rachel Griffiths, oltre a un mix di volti noti ed emergenti tra cui Sophia Ali, ,Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan, e Troy Winbush.

Ecco il trailer di The Wilds su Amazon Prime:

The Wilds - Trailer | Amazon Prime Video

Watch this video on YouTube