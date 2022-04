Harry Styles – scaletta del concerto al Coachella 2022

Harry Styles si è esibito durante il primo weekend del Coachella 2022 e non ha deluso le aspettative. Il cantante britannico si è presentato sul palco con una jumpsuit piena di grandi paillettes ed ha regalato ai fan presenti (e quelli a casa grazie allo streaming) un mix di brani dei suoi primi dischi e ad alcune sorprese. La scaletta è partita con il nuovo singolo As it Was, tratta proprio dal terzo album in uscita a Maggio, Harry’s House.

Il cantante ne ha approfittato per presentare due brani tratti dal suo attesissimo nuovo disco, ovvero Boyfriends, che ha dedicato a tutti i fidanzati (tossici) e Late Night Talking. Harry ha anche accolto sul palco la prima ospite, ovvero la cantante country Shania Twain, con la quale ha cantato le sue canzoni Man! I Feel Like A Woman e Still The One.

📸| Harry e Shania Twain sul palco del #Coachella ! pic.twitter.com/aRbErv3ZaZ — HSHQ Italia 🇮🇹🏠 (@HSHQIta) April 16, 2022

Harry si esibirà di nuovo al Coachella 2022 il prossimo weekend.

Scaletta delle canzoni di Harry Styles al Coachella 2022:

As It Was

Adore you

Golden

Carolina

Woman

Boyfriends

Cherry

Light Up

She

Canyon Moon

Man! I Feel Like A Woman (feat Shania Twain)

Still The One (feat Shania Twain)

Late Night Talking

Watermelon Sugar

Kiwi

Sign of the times