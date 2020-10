Harry Styles, come promesso ieri con un teaser, ha pubblicato quest’oggi il video ufficiale di Golden, il suo quinto singolo estratto dal suo secondo straordinario disco Fine Line.

L’uscita di Golden segue così a ruota, nell’ordine, quella del singolo di lancio Lights Up, Adore you, di Falling e del tormentone Watermelon Sugar. Fine Line, fra le altre cose, si preannuncia essere uno dei papabili canddati all’Album of the year ai prossimi Grammy Awards 2021!

Clicca qui per comprare Fine Line di Harry Styles!





La canzone, una delle migliori dell’album nonché la traccia di apertura, è accompagnata da un videoclip incredibile girato interamente in Italia. Delle riprese noi di Ginger Generation vi avevamo parlato in questa occasione.

Ad anticipare l’uscita del video, nelle scorse ore, Harry aveva caricato sul sito di doyouknowwhoyouare un divertente giochino. Inserendo il vostro nome, infatti, avreste avuto la possibilità di ricevere una speciale cartolina virtuale personalizzata dove Harry vi diceva che eravate “golden”.

Ecco il video ufficiale di Golden di Harry Styles

Clicca qui per leggere il testo e la traduzione della canzone!

Nella clip che accompagna il nuovo singolo di Harry vediamo l’artista in sella ad una cadillac. Un video quasidal sapore anni ’60 le cui riprese si sono svolte a settembre in Costiera Amalfitana.

Qui sotto trovate il video ufficiale di Golden!

Harry Styles - Golden (Official Video)

Come c’era da aspettarsi, l’uscita di Golden ha mandato in fibrillazione le directioner di mezzo mondo. In brevissimo tempo, la clip che accompagna il pezzo, una delle migliori girate di recente dall’artista, è entrato nei TT mondiali. Un risultato decisamente meritato, Harry ha dato davvero vita ad un piccolo capolavoro! Bravissimo come sempre!

