Spencer: Kristen Stewart è la principessa Diana nella prima foto del film

Un primo scatto rilasciato da Variety in anteprima ci mostra Kristen Stewart nei panni di Lady Diana nel suo prossimo film, Spencer. Diretto da Pablo Larrain il film vedrà l’attrice interpretare la giovane principessa.

Nel cast vedremo anche il nominato al premio BAFTA Timothy Spall (Mr. Turner), la nominata all’Oscar Sally Hawkins (La forma dell’acqua) e Sean Harris (Mission: Impossible). Il film sarà prodotto in via indipendente da Tom Quinn, Jeff Deutchman e Christina Zisa per Neon e da Michael Bloom, Maria Zuckerman e Ryan Heller per Topic Studios.

Guarda la prima fotografia di Spencer

Spencer è scritto dal creatore di Peaks Blinders Steven Knight e si concentra su un fine settimana della vita della principessa Diana, nel corso di cui trascorse le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. In questa occasione Diana decise di lasciare il principe Carlo.

Le riprese si terranno in Germania e nel Regno Unito. L’uscita del film è programmata per l’autunno 2021. Nel 2022 ricorrerà il 25 anniversario dalla morte di Diana Spencer.

Queste le parole di Kristen Stewart

Spencer è un tuffo nell’immaginazione emotiva su chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita. È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo: Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei .

Recentemente la figura di Diana Spencer è stata una delle protagoniste della quarta e discussa stagione di The Crown. Nella serie lei è stata interpretata da Emma Corrin mentre il principe Carlo è stato interpretato da Josh O’Connor.