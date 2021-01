Ecco cosa è successo durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi che è appena andato in onda. Giulia sta ancora vivendo un momento di crisi legato alla sua immagine o meglio al rapporto con il suo aspetto fisico.

Samuele è venuto a sapere del suo crollo e ha deciso di aiutare la ballerina a superare le sue insicurezze. Per prima cosa, qualche giorno fa, le ha fatto raccontare più nel dettaglio gli episodi di bullismo che sono accaduti quando andava a scuola.

Poi, le ha spiegato di aver creato una coreografia appositamente per lei allo scopo di aiutarla a incanalare queste emozioni nella danza. La coreografia prevede che la ragazza faccia finta di scrivere un diario prima di andare a dormire e in cui parla i tormenti che ha vissuto durante il giorno.

Durante il daytime di oggi, i due ragazzi sono alle prese con questo esperimento ma Giulia continua a sentirsi bloccata:

La ragazza ha raccontato a Samuele che prima di entrare ad Amici si è sentita molto giudicata. Le è accaduto quando frequentava le scuole medie. I suoi compagni la prendevano in giro su tutto, non solo sull’aspetto fisico e per la sua particolare risata. Ma anche per le sue difficoltà a scuola e perché non era “uguale a loro”.

Poi, quando è arrivata l’età del liceo, ha deciso di provare a rispondere a quelli attacchi fisici e verbali. Così, ha constatato che reagendo l’attaccavano di meno. Ma Giulia finiva per essere isolata lo stesso, anche a danza.

Il peggio è arrivato quando una coetanea le ha suggerito di ridere solo dopo “essersi aggiustata i denti”. Quest’episodio sembra aver rovinato definitivamente la sua autostima.

Riusciranno Samuele e Giulia a portare a termine questa coreografia creata dal ballerino solo per lei ad Amici?