Giffoni 2022 celebra i 18 anni di Winx Club con un evento speciale

Giffoni 2022 è iniziato e, tra i tanti eventi in calendario quest’anno, ce ne sarà anche uno dedicato alla Legacy di Winx Club. Un momento per i fan per celebrare una delle serie animate italiane più amate e longeve di sempre per il suo 18esimo compleanno.

La data da segnare sul calendario è il 27 luglio, giorno in cui Giffoni 2022 si trasformerà in Alfea per festeggiare le fatine di Iginio Straffi.

Gli appuntamenti a Giffoni 2022 per i fan delle Winx

Il primo momento per festeggiare sarà in Sala Galileo alle ore 19:00, per la proiezione di alcuni indimenticabili momenti della prima stagione in versione completamente restaurata. I fan storici potranno così tornare ad Alfea per poter rivivere le scene più emozionanti e memorabili dell’intramontabile classico che ha reso le Winx icone di stile e fonte d’ispirazione.

Un vero e proprio viaggio nel tempo insieme a Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha riservato ai fan dai 16 anni in su. Ma non è finita qui.

Il secondo appuntamento sarà infatti la festa di compleanno che le Winx hanno deciso di festeggiare proprio a Giffoni 2022. La festa sarà un un’occasione esclusiva e irripetibile per i fan di vecchia data di festeggiare i 18 anni delle Winx.

A partire dalle ore 21 al Giardino degli Aranci, il pubblico potrà partecipare a 2004: Back to Alfea: la notte delle Winx si illuminerà per tutti, tra musica e magia, sorprese e ricordi. Insomma un’occasione davvero da non perdere e da seguire, per tutti coloro che amano le fatine da sempre.

A proposito delle Winx

Nate nel 2004 dalla matita di Iginio Straffi, le Winx hanno fatto sognare intere generazioni tra peripezie, amori e amicizie indissolubili. E oggi, diventate maggiorenni, spegneranno le candeline nel posto dove i sogni diventano meravigliose realtà e questo è il regalo più bello che potessero fare ai loro fan.

Le Winx sono diventate anche una serie Netflix, Fate, che presto avrà una seconda stagione.

