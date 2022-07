Giffoni 2022 – One Wish: Quale desiderio esprimerebbe il cast?

Quale desiderio chiederebbe all’agenzia One Wish le protagoniste della serie? Abbiamo incontrato Cloe Romagnoli (Anna), Noemi Brazzoli (Vivien) e Carolina Di Domenico al Giffoni 2022, dove hanno presentato la prima stagione della serie di DeaKids.

One Wish vede il ritorno di Cloe per la terza volta nei panni di Anna e Noemi in quelli di Vivien, due tra i personaggi più amati di New School, mentre Carolina ha ripreso il ruolo della mamma di Anna, Angelica, dopo WHATSANNA. La serie in ventisei puntate è andata in onda da lunedì 13 giugno, dal lunedì al venerdì ogni sera alle ore 19.25 su DeAKids (Sky, 601).

One Wish a Giffoni 2022:

Ho avuto la possibilità di intervistare le tre attrici prima del loro incontro con la giuria del festival cinematografico per ragazzi e mi hanno raccontato quale desiderio chiederebbero all’agenzia One Wish di Cloe e Vivien, secondo loro cosa le due protagoniste potrebbero imparare l’una dall’altra e che consiglio darebbero alle persone che si sentono invisibili.

Guarda la nostra intervista al cast di Onw Wish di DeaKids:

Trama di One Wish:

Le due nemiche-amiche Anna e Vivien sono ormai cresciute e una volta salutata la scuola media McGuffin si ritrovano alla Kane High School, gestita dal Preside P.J. Mayo (Jonis Bashir). Nonostante le due si siano sempre sopportate a fatica, le cose cambiano drasticamente quando i rispettivi genitori si sposano e le due ragazze si trovano a far parte della stessa improbabile, strampalata, famiglia allargata. Tra genitori troppo sdolcinati, nuovi parenti fuori di testa, piccole e grandi incomprensioni quotidiane, la convivenza tra Vivien e Anna è un’impresa impossibile.

Come possono liberarsi l’una dell’altra? Se invece di essere sorelle, diventassero socie? E così decidono di fondare One Wish, una startup a quote rosa specializzata nel realizzare i desideri delle persone. Imparare ad accettare i pregi e i difetti degli altri è sempre un percorso che può riservare delle sorprese, ma soprattutto è un viaggio che ti cambia, come nel caso di Vivien e Anna che lavorando insieme e condividendo mille peripezie, imparano a conoscersi e ad apprezzarsi, diventando sorelle inseparabili oltre che dei modelli aspirazionali di empowerment femminile.

Il cast di One Wish:

Anna ( Cloe Romagnoli )

( ) Vivien ( Noemi Brazzoli )

( ) Mary Anne ( Giulietta Rebeggiani ) un androide teenager dotata di un’avanzata intelligenza artificiale che si occupa delle necessità di tutta la famiglia

( ) un dotata di un’avanzata intelligenza artificiale che si occupa delle necessità di tutta la famiglia Hector ( Francesco Saias ): l’affascinante fidanzato nerd di Vivien, un genio della robotica e dell’informatica capace di costruire e programmare qualunque marchingegno elettronico

( ): l’affascinante fidanzato nerd di Vivien, un genio della robotica e dell’informatica capace di costruire e programmare qualunque marchingegno elettronico Ricky ( Domenico Reale ): il pestifero fratellino di Anna, partecipa alla vita dell’agenzia, dando il suo contributo quando si rende necessaria qualche azione al limite della legalità.

( ): il pestifero fratellino di Anna, partecipa alla vita dell’agenzia, dando il suo contributo quando si rende necessaria qualche azione al limite della legalità. Frank Mandelli ( Marco Brinzi ). papà di Vivien, geniale imprenditore della Silicon Valley, è il CEO e fondatore della Mandelli Corporation, è innamoratissimo di Angelica

( ). papà di Vivien, geniale imprenditore della Silicon Valley, è il CEO e fondatore della è innamoratissimo di Angelica Angelica ( Carolina Di Domenico ), mamma di Anna, parrucchiera da generazioni, gestiva un centro di bellezza con clienti benestanti. È sempre stata una grande lavoratrice e adesso non le riesce proprio di fare la ricca sfaccendata.

( ), mamma di Anna, parrucchiera da generazioni, gestiva un centro di bellezza con clienti benestanti. È sempre stata una grande lavoratrice e adesso non le riesce proprio di fare la ricca sfaccendata. Drusilla Mandelli ( Cristina Noci ): la nonna di Vivian, una nonna sprint con una vita sociale molto intensa e degli hobby molto pericolosi come il paracadutismo, le gare motociclistiche e il ballo acrobatico.

( ): la nonna di Vivian, una nonna sprint con una vita sociale molto intensa e degli hobby molto pericolosi come il paracadutismo, le gare motociclistiche e il ballo acrobatico. Jessica (Chiara Fabiano): l’influencer vicina di casa di Vivien e compagna di scuola più grande, l’unica che sfida apertamente Vivien e aspetta solo il momento giusto per immortalare e pubblicare i suoi fallimenti sui social.

