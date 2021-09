Jungle Cruise: il film con The Rock ed Emily Blunt esce in home video

Jungle Cruise sta per arrivare in home video! La data da segnare sul calendario è il 6 ottobre, giorno in cui il film potrà essere acquistato in formato Dvd e Blu-ray ma anche 4K UHD.

Il film è interpretato da Dwayne ‘The Rock’ Johnson ed Emily Blunt ed è ispirato all’omonima attrazione dei parchi Disney.

La trama del film

Jungle Cruise è una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante.

Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

I contenuti extra

Grazie alla versione Home Video, i fan salperanno verso nuove avventure mozzafiato con l’incredibile qualità del 4K Ultra HD, l’audio immersivo Dolby Atmos e gli esclusivi contenuti extra inediti, inclusi gli approfondimenti con i filmmaker, 11 scene eliminate e tanto altro. Inoltre, i fan avranno la possibilità di guardare il film nella nuova, avvincente Modalità Spedizione per scoprire Fun Fact, Easter Egg e curiosità sparse in tutto il film.