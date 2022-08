I Maneskin hanno pubblicato il videoclip ufficiale di If I can dream dal film Elvis

Finalmente è online il video musicale del brano If I can dream dei Maneskin, una delle tracce della colonna sonora del film Elvis, biopic sul re del rock n’ roll.

La clip è stata girata a Graceland, storica dimora di Elvis Presley e oggi resa disponibile per le visite del pubblico.

Nel video non potevano mancare alcune scene tratte dalla pellicola, con Austin Butler nei panni del protagonista.

Il testo If I can dream

There must be lights burning brighter somewhere

Got to be birds flying higher in a sky more blue

If I can dream of a better land

Where all my brothers walk hand in hand

Tell me why, oh why, oh why can’t my dream come true

There must be peace and understanding sometime

Strong winds of promise that will blow away

All the doubt and fear

If I can dream of a warmer sun

Where hope keeps shining on everyone

Tell me why, oh why, oh why won’t that sun appear

We’re lost in a cloud

With too much rain

We’re trapped in a world

That’s troubled with pain

But as long as a man

Has the strength to dream

He can redeem his soul and fly

Deep in my heart there’s a trembling question

Still I am sure that the answer gonna come somehow

Out there in the dark, there’s a beckoning candle

And while I can think, while I can talk

While I can stand, while I can walk

While I can dream, please let my dream

Come true, right now

Let it come true right now

Oh yeah

Traduzione della canzone dei Maneskin

Ci devono essere luci accese più luminose da qualche parte

Devono esserci uccelli che volano più in alto in un cielo più blu

Se posso sognare una terra migliore

Dove tutti i miei fratelli camminano mano nella mano

Dimmi perché, oh perché, oh perché il mio sogno non può diventare realtà

Ci deve essere pace e comprensione a volte

Forti venti di promessa che soffieranno via

Tutti i dubbi e le paure

Se posso sognare un sole più caldo

Dove la speranza continua a brillare su tutti

Dimmi perché, oh perché, oh perché quel sole non apparirà

Siamo persi in una nuvola

Con troppa pioggia

Siamo intrappolati in un mondo

È turbato dal dolore

Ma finché un uomo

Ha la forza di sognare

Può riscattare la sua anima e volare

Nel profondo del mio cuore c’è una domanda tremante

Comunque sono sicuro che la risposta arriverà in qualche modo

Là fuori, al buio, c’è una candela che invita

E mentre posso pensare, mentre posso parlare

Finché posso stare in piedi, finché posso camminare

Mentre posso sognare, per favore lascia che il mio sogno

Diventi realtà, proprio ora

Lascia che si avveri subito

O sì

Di cosa parla il film biopic Elvis

In uscita nelle sale italiane il 22 giugno, diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Austin Butler e Tom Hanks, è un epico spettacolo per il grande schermo che esplora la vita e la musica di Elvis Presley, vista attraverso la lente della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker.

La colonna sonora presenta la straordinaria opera di Elvis che comprende gli anni ’50, ’60 e ’70, e allo stesso tempo celebra le sue svariate influenze musicali e l’impatto duraturo che ha avuto sui più grandi artisti contemporanei.

I prossimi concerti dei Maneskin

L’estate 2022 sta vedendo il gruppo protagonista di un tour dei più prestigiosi festival mondiali come il Reading & Leeds Festival, Lollapalooza, Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile.

Inoltre hanno fatto tappa in Italia con due date: a giugno allo Stadio Comunale di Lignano Sabbiadoro e a luglio al Circo Massimo di Roma.

La band partirà poi con il tour mondiale LOUD KIDS TOUR il prossimo ottobre dalla data di Seattle e toccherà altre città come New York, San Francisco, Atlanta, Washington e Los Angeles.

Sarà poi la volta del tour europeo, con già diverse date sold out. Nel 2023 i Maneskin si esibiranno in location iconiche come London’s O2 Arena. Per tutte le informazioni vai su Vivoconcerti.com.

