DC League of Super Pets: il trailer del film d’animazione Warner

La Warner ha diffuso il primo trailer di DC League of Super Pets: per chi non lo sapesse si tratta di un film d’animazione che avrà come protagonisti gli animali dei supereroi DC.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire da maggio 2022, quasi in contemporanea con gli Stati Uniti.

Un film divertente che guarda ai cinecomic con un’altra prospettiva e che sicuramente piacerà a tutti gli amanti degli animali, i quali si ritroveranno sicuramente in molte del gag.

Pensato per i più piccoli, DC League of Super Pets è in realtà è un omaggio sia al mondo dei supereroi sia a quello dei nostri amici animali. Un film quindi che celebra il valore dell’amicizia uomo-animale e che si promette di far versare qualche lacrimuccia a quelli dal cuore più tenero.

