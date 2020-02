Ghali canta Good Times a Sanremo 2020: video e testo!

Ghali ha presentato per la prima volta sul palco di Sanremo 2020 la sua nuova canzone Good Times. Il brano è il nuovo estratto del suo nuovo disco DNA che verrà presentato per la prima volta al Fabrique di Milano l’08, il 09 ed il 10 Maggio 2020 con uno show speciale ed esclusivo nella sua città intitolato “Il concerto a Milano”.

Il rapper italo-tunisino ha fatto un roccambolesco ingresso sul palco dell’Ariston e qui potete vedere il video per poi cantare un medley delle sue canzoni più famose, partendo ovviamente da Cara Italia. La prima performance si è chiusa con il nuovo singolo Boogieman.

Guarda il video di Good Times di Ghali:

Testo:

[Strofa 1] Sembra la fine del mondo, ma mi calmaMi chiedono in che lingua sogno, che domandaLe mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di meTi prendi gioco di me [Pre-Ritornello] Bell’atmosferaTi prego non mi uccidere il mood, daiChi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”?Voglio stare in good time (Voglio stare in good time) [Ritornello] Bell’atmosfera (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah) [Strofa 2] Colpo di fulmine, tu chiedi a FranklinGiornalisti si moltiplicano, gremlinsHo già risposto a ‘sta domanda se rileggiCiò che dici, no, no, non è radio friendlySono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un partyTi cerco nelle storie anche per due fotogrammiQuesti fanno le storie col tavolo degli altriE vado down, down, down— [Ritornello] Bell’atmosfera (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”?Voglio stare in good times (Voglio stare in good times) [Bridge] Tutto bene, tutto a gonfie veleCerti amici meno li vedi e più li vuoi beneNotti intere con chi non ti chiedeCome stai [Pre-Ritornello] Ti prego non mi uccidere il mood, daiTi prego non mi uccidere il mood, daiChi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”?Voglio stare in good times (Voglio stare in good times) [Ritornello] Bell’atmosfera (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”?Voglio stare in good times (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)Bell’atmosfera (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)Voglio stare in good times