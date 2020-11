Ghali Dna Deluxe: è uscito una nuova speciale versione dell’album del rapper, qui sotto trovate tutte le info per acquistarlo!





Ecco tutto quello che c’è da sapere su DNA!

DNA è il nuovo album di Ghali, disponibile dal alle 23.59 del 20 febbraio per Atlantic Warner/Sto Records. Quindici tracce per raccontare il viaggio che ha portato Ghali ad essere oggi un riferimento nella scena musicale nazionale e internazionale.

Il secondo album di Ghali, dopo lo strepitoso successo di Album, è un disco forte, a tratti identitario ma anche pieno di sfaccettature . Sfaccettature che testimoniano le diverse anime di un artista che non ha mia avuto paura di cambiare gli abiti delle sue canzoni.

DNA, oltre ad essere un vero e proprio percorso biografico in musica è un viaggio visivo, intriso d’arte e concepito insieme ad un nuovo universo visual. Dalla copertina in cui Ghali si leva la maschera, concetto ripreso nell’esibizione da super ospite a Sanremo 2020, passando per la cura quasi cinematografica dei videoclip come quello di Boogieman feat Salmo girato in reverse, l’idea nel lavoro di Ghali è sempre di immergere lo spettatore in un immaginario capace di coinvolgerlo a trecentosessanta gradi. Il singolo che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/GK ha già conquistato più di nove milioni di streaming su Spotify e il video uscito il 3 febbraio ha già superato le due milioni di views.

Il significato del disco

I quindici brani sono stati lavorati con differenti produttori e si alternano i più affermati beatmaker del nostro paese fra cui Mace, Mamakass, Merk & Kremont, AVA, Sick Luke, Canova, Zef e Venerus, ad alcuni dei nomi più interessanti del panorama internazionale come Bijan Amir, M.B e MrEazi. Mace, oltre a essere uno dei beatmaker è stato il produttore artistico dell’intero progetto.

I brani alternano elementi urban ad incursioni nel mondo della musica elettronica e beat più legati alla tradizione sonora araba, ma il risultato è quello di essere pop nel senso più nobile in assoluto: per tutti. DNA è un album volutamente accessibile e interpretabile su più livelli il cui fil rouge è un racconto biografico. Questo disco racconta le mille sfumature di un artista che nel suo variare fra mondi e sonorità riesce a restare sempre estremamente unico.

Qui sotto trovate la tracklist e la copertina di DNA Deluxe di Ghali!