Ghali: Good Times è la canzone della pubblicità della BMW Serie 1

Il noto brand automobilistico BMW ha scelto la nuova canzone di Ghali, Good Times, come colonna sonora del suo nuovo spot per la BMW Serie 1.

Per la pubblicità della nuova auto, infatti, l’azienda tedesca ha scelto un brano estratto dal nuovo disco di Ghali, DNA, e che il rapper ha presentato in anteprima a Sanremo 2020.

Guarda della pubblicità della BMW con Good Times di Ghali:

Testo:

[Strofa 1] Sembra la fine del mondo, ma mi calma

Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me

Ti prendi gioco di me

Bell’atmosfera

Ti prego non uccidere il mood, dai

Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla

Voglio stare in good times

Bell’atmosfera (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non uccidere il mood, dai (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

[Strofa 2]

Bell’atmosfera

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla

Voglio stare in good times

[Bridge] [Ritornello] Ti prego non mi uccidere il mood, daiTi prego non mi uccidere il mood, daiTi prego non mi uccidere il mood, daiChi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla blaVoglio stare in good times

Bell’atmosfera (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla

Voglio stare in good times