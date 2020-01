Appuntamento imperdibile il prossimo 8, 9 e 10 maggio a Milano con ben tre concerti di Ghali, uno dei nostri rapper italiani preferiti in assoluto!

Ghali torna dunque in concerto a Milano, in una dimensione più personale e diretta di live. Il club come luogo di allegria, di vicinanza fisica fra le persone e chi si esibisce sul palco, è l’habitat naturale per chi ha bisogno di un rapporto diretto con i propri fan e per intraprendere un nuovo viaggio sceglie proprio di esibirsi a casa sua. Il rapper, dunque, torna ad esibirsi in una location più intima e vicina al suo pubblico rispetto all’esperienza dei palazzetti del 2018.

Ecco come Ghali ha commentato questi tre imminenti appuntamenti:

Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina possibile al Fabrique, a Milano, a casa mia.

Quella del Fabrique sarà la prima occasione in cui potremo ascoltare i nuovi brani di Ghali. L’artista pubblicherà infatti a breve un nuovo disco! Se il 2019 si era chiuso con tanti “reghali”, uno su tutti la collaborazione in Antisocial con Ed Sheeran, Ghali ha infatti inaugurato il 2020 con Boogieman, il primo brano estratto da DNA il nuovo attesissimo album in uscita per Warner Music/Sto Records il prossimo 20.02.2020.

I biglietti

I biglietti per il concerto di Ghali al Fabrique saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 11:00 di venerdì 17 gennaio su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di Lunedì 20 gennaio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il prezzo del biglietto è unico ed è di 39,10 euro più diritti di prevendita. Per il live sono disponibili anche dei pacchetti VIP dal prezzo di 65,10 euro + d.d.p e di 155,10 euro (per il pacchetto vip che include anche il Meet & Greet).