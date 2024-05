Ghali – Paprika: lyric video e testo del nuovo singolo

Ghali torna con Paprika (Sto Records/Warner Music Italy), il nuovo singolo disponibile da venerdì 10 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Scritto da Ghali, il brano è nato da un team d’oltreoceano capitanato da Takagi & Ketra con massimi esponenti del songwriting latin come J-Castle e Daramola.

Testo Paprika di Ghali

Habibi, my love

Habibi, my love

Habibi, my love

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l’anima

Spari su un cuore che già sanguina

One shot, one shot, no more, no, no

Ne giro una dove capita

Me l’accendo per nascondere una lacrima

Hai gli occhi rossi come paprika

No love, no love, no more, no, no

Baby, ora no (No), dopo il Ramadan (Eh)

Ora non ce l’ho (No), a casa ce l’ho (Ho)

Vieni e te lo do (Seh), I got what you want

Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai (Mai)

Abbiamo litigato, ma per cosa?

Neanche tu sai perché sei nervosa

Con quella bocca velenosa

Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai?

Facciamo una bimba

La chiamiamo Italia

Se non fai la brava

Dirà prima: “Papà”, pa-pa-pa

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l’anima

Spari su un cuore che già sanguina

One shot, one shot, no more, no, no

Ne giro una dove capita

Me l’accendo per nascondere una lacrima

Hai gli occhi rossi come paprika

No love, no love, no more, no, no

Lo sai da quando tu sei partita

Che mi faccio le domande sulla vita

Tante cose, giuro, che non le ho capite mica

E mi sento un ladro senza via d’uscita

Spero sia guarita e che hai fatto move on

Perché io già da mo, ma so che non sei la tipa, tu

So che vuoi stare con me e che hai capito lo swag

Guarda che lo so che la tua amica

Dice che

Quelli come me ti rovinano la vita (No)

Non sa niente di me

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l’anima

Spari su un cuore che già sanguina

One shot, one shot, no more, no, no

Ne giro una dove capita

Me l’accendo per nascondere una lacrima

Hai gli occhi rossi come paprika

No love, no love, no more, no, no

Oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh (Habibi, my love)

Oh-oh-oh-oh, oh-oh (Habibi, my love)

Oh-oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh (Habibi, my love)

