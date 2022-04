Ghali – Fortuna: audio, testo e significato della nuova canzone

Esce oggi Fortuna, il nuovo singolo di Ghali che insieme a Walo anticipa l’album che verrà pubblicato per Atlantic Warner/Sto Records il 20 maggio.

Nel testo Ghali riflette sulla capacità che ha l’amore di proteggerci dai nostri lati più oscuri e al tempo stesso di spingerci nei luoghi più irrazionali di chi siamo, quelli che ci spingono a dire “meglio se te ne vai” anche alle persone che vorremmo tenere più vicine.

È proprio questa contraddizione a far riflettere l’artista sul fatto che ogni tanto sia un bene lasciare che le sensazioni che proviamo all’interno di una storia siano l’unica bussola a cui affidarsi.

Fortuna è prodotta da Merk & Kremont già complici di alcuni dei brani più iconici della produzione di Ghali come Good Times premiata con quattro dischi di platino.

La drum machine incalzante, i synth che fanno da contrappunto alle strofe e l’apertura melodica del ritornello rendono il brano immediato e memorabile fin da un primo ascolto.

Ascolta qui Fortuna di Ghali

Testo Fortuna di Ghali

Qualcosa mi dice di no

Nelle tenebre non c’è il sole

Io non ti credo però

Sei tu la mia religione

Meglio se te ne vai

Quante volte mi hai detto “non mi capirai”

(non mi capirai mai)

Proteggimi da me

Se cerchi qui non c’è…

Fortuna Fortuna

Che oggi non c’è la luna

Fortuna Fortuna

Che guardo verso di te

Benvenuta nella mia follia (ye ye ye)

Per stanotte di che è colpa mia (ye ye ye)

Fortuna Fortuna

Che non ti fidi di me

Sono fottuto lo so

Ma resta il male minore

Mi hai tolto tutto però

Non è così che si muore

Meglio se te ne vai

Anche se nei momenti deboli tu mi hai…

Tu mi hai tolto dai guai

Proteggimi da me

Se cerchi qui non c’è…

Fortuna Fortuna

Che oggi non c’è la luna

Fortuna Fortuna

Che guardo verso di te

Benvenuta nella mia follia (ye ye ye)

Per stanotte di che è colpa mia (ye ye ye)

Fortuna Fortuna

Che non ti fidi di me

E nel buio della notte ognuno prega il suo Dio

Il tuo amore è già più forte e dura ormai più del mio

Se non ci sei più tu

Non c’è più droga al festival

Ye Ye Ye

Ye Ye Ye

Ye Ye Ye

Fortuna Fortuna

Che non ti fidi di me

Cosa ne pensate del nuovo singolo di Ghali?