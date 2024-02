Sanremo 2024: testo, significato e autori di Casa mia di Ghali

Il significato e il testo del brano Casa mia di Ghali sono stati pubblicati in esclusiva con il numero speciale di Tv Sorrisi e Canzoni, dedicato al Festival.

L’artista debutta all’Ariston con un brano nato quest’estate insieme a Michelangelo, già produttore di Blanco, e affronta temi urgenti e molto dibattuti, ma da una prospettiva insolita, quella di un extraterrestre.

Gli autori della canzone

Il brano è stato scritto dal cantautore e rapper milanese insieme a Davide Petrella e a Michele Zocca.

“Abbiamo fatto il ritornello e la base, poi lo abbiamo accantonato. Ho chiuso l’album, ce ne eravamo dimenticati. Ce ne siamo accorti, lo abbiamo sistemato e Sanremo era la giusta destinazione” .

Sono queste le parole di Ghali che ha passato l’ultimo anno lontano dalla musica ma che a dicembre è tornato con un nuovo progetto, Pizza Kebab Vol 1.

Testo Casa mia di Ghali

Il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Ma che ci fai qui da queste parti

Quanto resti e quando parti

Ci sarà tempo dai per salutarci

Non mi dire che ho fatto tardi

Siamo tutti zombie col telefono in mano

Sogni che si perdono in mare

Figli di un deserto lontano

Zitti non ne posso parlare

Ai miei figli cosa dirò

Benvenuti nel Truman show

Non mi chiedere come sto

Vorrei andare via però

La strada non porta a casa

Se la tua casa non sai qual è

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

Mi manca la mia zona

Mi manca il mio quartiere

Adesso c’è una sparatoria

Baby scappa via dal dancefloor

Sempre stessa storia

Di alzare un polverone non mi va (va)

Ma, come fate a dire che qui è tutto normale

Per tracciare un confine

Con linee immaginarie bombardate un ospedale

Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane

Non c’è mai pace

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

Significato della canzone

Il testo di Casa mia è un dialogo tra Ghali e un extraterrestre che fa notare quanto il nostro pianeta sia bellissimo, che nonostante le tragedie del mondo la natura sistema sempre tutto.

Il brano è stato descritto come “un affresco elettro-rap di una città e di un quartiere dove si è perso il concetto di casa, segnato forse da una crisi di valori e dal contrasto tra le comunità”.

Ghali al Festival di Sanremo

Per Ghali Amdouni (nato a Milano nel 1993 da genitori tunisini) questo rappresenta il debutto al concorso canoro, anche se nel 2020 è stato al Festival come ospite per presentare la sua Good Vibes, simulando una memorabile caduta dalle scale dell’Ariston.

“L’Ariston è magico, senti di essere su un palco dove si fa la storia della musica. Quando ci sono stato l’altra volta percepivo la tensione nel backstage. Quella degli artisti, eh… io in quel ruolo ero rilassato. Il pubblico e la città erano bellissimi, e Amadeus è stato molto accogliente” racconta il rapper.

Con il testo di Casa mia ora è pronto per affrontare, con piccole suggestioni, diversi temi impegnati, senza timore di far prendere alle sue parole una piega politica esplicita.

