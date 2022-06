Ghali: il video di Pare con Madame (testo e significato)

È fuori da oggi il videoclip di Pare (feat. Madame) il nuovo singolo di Ghali, tratto dal suo ultimo album Sensazione Ultra, pubblicato il 20 maggio per Atlantic Warner/Sto Records.

Nel video, disponibile sul canale YouTube dell’artista e diretto da Davide Vicari, vediamo i due rapper riflessi in un caleidoscopio di prospettive per poi, nella chiusura del brano, osservarci insieme attraverso una fessura.

Ecco il video ufficiale di Pare di Ghali

Il testo della canzone con Madame

Ricordo che quella volta m’hanno preso in venti

Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi

Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti

Se li butti giù

O bevi e butti giù

I tuoi occhi sparavano a raffica

Non importa se il cielo era splendido

Se eri tu, nostalgia, male d’Africa

Una faccia che non mi dimentico

Fai come ti

Pare, Pare, Pare

Fai come ti

Pare, Pare, Pare

Come ti Pare

Fai come ti

Pare, Pare, Pare

Se mi hai fatto male

Male

Amen!

Papà non mi ha insegnato niente

Anzi che niente è per sempre

Per questo che prima io curo, poi uccido la gente

A volte bisogna rinascere

Per lasciarti indietro cose che

Poi distruggo perché non distruggano me

Prima vedi non è un caso che

Sperimento solitudine

Ho una brutta attitudine

Perderei davanti a un giudice

Calci e pugni tutto inutile

Non è così che fa un pugile

I tuoi occhi sparavano a raffica

Non importa se il cielo era splendido

Se eri tu, nostalgia, male d’Africa

Una faccia che non mi dimentico

Fai come ti

Pare, Pare, Pare

Fai come ti

Pare, Pare, Pare

Come ti Pare

Fai come ti

Pare, Pare, Pare

Se mi hai fatto male

Male

Amen!

Chi è il vero cattivo? (eh?)

Chi sta dietro al mirino? (eh?)

O chi porta il cattivo

Dietro al mirino?

Cosa scegli nel bivio

Se sei ancora un bambino?

E manca poco all’arrivo?

Ma chi è il vero cattivo?

Fai come ti

Pare, Pare, Pare

Fai come ti

Pare, Pare, Pare

Fai come ti

Pare, Pare, Pare

Se mi hai fatto male

Male

Amen!

Ghali e Madame: il significato del brano

“Dal primo momento che ho conosciuto Madame c’è stata grande complicità fra di noi. Lei è un’artista per cui provo tantissima stima e che volevo assolutamente avere dentro il mio album. Il brano è nato in studio mentre parlavamo del perché le persone a volte siano violente e da qui è nata l’idea per fare un racconto dalla prospettiva del bullo; senza giustificare ma per provare a capire.”

Come raccontato dallo stesso Ghali, sin dalla prima fase di realizzazione della strumentale in studio il brano sembrava cucito su misura per l’inconfondibile vocalità di Madame.

Il risultato dell’incontro fra i due artisti è questa collaborazione in cui il tema del bullismo è affrontato stravolgendo il punto di vista da cui solitamente siamo abituati ad analizzare questo insidioso fenomeno.

In un intreccio di strofe che converge verso un ritornello dalla base irresistibile, prodotta da ITACA, Pare guarda al bullismo con gli occhi del bullo senza voler giustificare ma con l’intenzione di capire.

Nello special, in cui interviene a sorpresa Massimo Pericolo – in un ghost featuring – si nasconde la chiave della canzone. Chi bullizza è il primo ad essere prigioniero delle proprie insicurezze e dei propri traumi, quindi Chi è davvero il cattivo/ Chi sta dietro al mirino/O chi porta il cattivo/Dietro al mirino?

Sensazione Ultra è il terzo album di Ghali, in cui l’artista mescola sonorità arabeggianti a un gusto elettronico internazionale e pop, senza tralasciare l’amore per la melodia di stampo italiano.

Il risultato è una tavolozza in cui lingue, influenze estetiche e culturali si fondono creando un sound musicale unico nel suo genere.