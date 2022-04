Ghali annuncia quando esce il nuovo album e le date del tour estivo

Il nuovo disco di Ghali in uscita per Atlantic Warner/Sto Records sarà disponibile dal 20 maggio 2022 ed è stato annunciato con una performance sulle note del nuovo brano Walo, che ha coinvolto oltre 100 ballerini davanti alla stazione Centrale di Milano.

Durante l’esibizione, trasmessa in una Live dal profilo TikTok dell’artista seguita da oltre 20mila spettatori, i ballerini hanno interpretato una danza cerimoniale circolare comune a molte tradizioni dell’area mediterranea offrendo ai passanti una vera e propria installazione artistica estemporanea.

Da oggi è disponibile anche il pre-save del suo nuovo singolo Fortuna, in uscita venerdì 15 aprile.

Il nuovo tour di Ghali: date e biglietti

Il ritorno di Ghali non sarebbe completo senza la possibilità di portare la musica sul palco. Sono state annunciate oggi le prime date del tour estivo, prodotto da Live Nation.

Sarà un’estate con la musica al centro per l’artista che suonerà a Marostica (20.07), Rimini (23.07), Matera (30.07), Gallipoli (3.08), Catania (5.08), Covaleda (6.08 Spagna), Follonica (9.08), Ascoli Piceno (11.08), Arbatax (13.08) e Milano (10.09), per una giornata evento conclusiva all’interno del prestigioso Festival Milano Rocks.

Mai come ora l’artista ha sentito l’esigenza di condividere la propria musica con i suoi fan. I concerti saranno infatti un’occasione per ricordarsi di quanto sia essenziale quel tipo di esperienza comune che solo la musica dal vivo può dare. Si tratta di far connettere le persone al di là delle differenze per sentirsi di appartenere.

I concerti di Ghali al Fabrique di Milano inizialmente previsti l’8-9-10 Maggio 2020 e successivamente posticipati l’8-9-10 ottobre 2020 sono cancellati.

I possessori dei relativi biglietti, acquistati al prezzo di 34€ + dp, potranno in via del tutto eccezionale accedere con lo stesso biglietto alla data di Milano Rocks di Sabato 10 settembre con Martin Garrix, Ghali + guests con uno sconto di 6€ rispetto al prezzo in vendita del biglietto di ingresso di Milano Rocks (40€ + dp). Per chi invece non volesse usufruire di questa opportunità potrà chiedere il rimborso entro Giovedì 26 Maggio.

Tutte le informazioni sui concerti del tour estivo sono disponibili su livenation.it.

I biglietti saranno disponibili in prevendita agli iscritti My Live Nation e in anteprima ai fan di Ghali iscritti su Ticketmaster a partire dalle ore 11.00 di martedì 12 aprile 2022.

Per accedere alla pre-sale Ticketmaster basterà iscriversi gratuitamente su Ticketmaster.it.

La Vendita Generale dei biglietti sarà aperta da Mercoledì 13 aprile 2022 dalle ore 11 su sui Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com.