Ghali canta l’album DNA dal vivo: dove seguire l’evento

A causa della pandemia, Ghali non ha mai avuto l’occasione di presentare dal vivo le canzoni di DNA, il suo secondo album.

Il rapper potrà farlo, seppur in modo alternativo, domani 1 dicembre quando si esibirà sul suo canale Youtube. L’evento è intitolato Nest Virtual Stage, un concerto in piena regola anche se da remoto. Un’esperienza musicale imperdibile e totalmente gratuita che prenderà forma domani alle ore 20:00 sul canale di Ghali.

Chi possiede, poi, il Google Nest Audio (lo smartspeaker di Google) potrà godere anche di un’esperienza interattiva, servendosi dei comandi vocali del dispositivo. Prima dell’esibizione, inoltre, l’artista chatterà con i fan collegati in diretta.

Il concerto dell’anno a casa tua, con Google Nest Audio. Nest Virtual Stage è un’esperienza musicale interattiva progettata da Google in collaborazione con Ghali. 4 pezzi tratti da DNA Deluxe X in versione completamente inedita e tutta l’energia di una grande performance di Ghali nel tuo salotto di casa: interagendo con Google Nest Audio e luci smart compatibili puoi replicare alla perfezione l’atmosfera dello show e viverne tutte le emozioni, come se fossi a un passo dal palco. Scopri come configurare Google Nest Audio e i consigli per vivere l’esperienza al meglio su: nestvirtualstage.com