Rhove ft. Ghali e Shiva: audio e testo di Compliqué

Ecco il testo di Compliqué di Rhove, feat. Ghali e Shiva. Il brano ha acceso la serata di ieri quando il rapper è stato ospite del Festival Musicale Love Mi, organizzato da Fedez e J- Ax.

Il pezzo è la settima traccia dell’EP Provinciale dell’artista il cui nome d’arte è una combinazione del suo cognome e del suo paese d’origine, Rho, in provincia di Milano.

Audio Compliqué di Rhove

Testo di Compliqué ft. Shiva & Ghali

Je t’aime, je t’aime, je t’aime, mama

So che lei è mama de la zone

Non guarda noi quando chiude gli occhi

Perché lei non ne ha bisogno

Je suis, je t’aime nella discoteque

Mama lo so chi mi da forza

Nei quartier spengono le [?]

Tu non ti controlli

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, questе strade sono compliqué

Strada dolce casa, (compliqué)

È complicata tra me е te

E ovunque vada compliqué

Queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, (compliqué)

È complicata tra me e te

E ovunque vada compliqué

Non ti abituare mai a me

Je t’aime, sto bevendo per dimenticarmi di te

All’inferno l’amore è per i diavoli, eh

Ho un mal di denti a sedici carati, vabbè

Io sorrido, mon frè

Ora dammi un motivo se non è mai tardi

Per dirsi un ti amo, i contanti

Mi hanno reso cattivo tra i drammi

Fuori da un finestrino, uoh-uoh

Nato per i sogni, non dirmi

Che morirò per inseguirli

Sei il mio porta fortuna

Darò la mia vita e salverò la tua

Perché

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, (compliqué)

È complicata tra me e te

E ovunque vada compliqué

Queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, (compliqué)

È complicata tra me e te

E ovunque vada compliqué

Non ti abituare mai a me

La fami, i bébé son grandi, non ora

La mami, sto bene, suo figlio, un’icona

Da bambini come bimbi, bébé

Quelle strade come “See you again”

Ora figli di papà senza un’eredità

Mai rubato un euro dal borsello di ma’

Io non son cambiato mai, cambia [?] a me

Fumo ancora un po’, perché ho ancora problemes

Chi è in silenzio sa tutta la verità

Rollo mille J finché diventa [?]

Non c’è cosa che mi nuoce

Che mi fa soffrire e divertire più di te

L’ho chiesto a Dio più volte, ora non ho più voce

Faccio testa o croce, baby, tra te e la citè

Queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, (compliqué)

È complicata tra me e te

E ovunque vada compliqué

Queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, (compliqué)

È complicata tra me e te

E ovunque vada compliqué

Non ti abituare mai a me

Chi è Rhove: biografia e canzoni

Pseudonimo di Samuel Roveda (Rho, 1º giugno 2001), è un rapper italiano. Prima di Compliqué Rhove ha iniziato la sua carriera musicale nell’ottobre 2020, quando ha pubblicato il suo primo singolo Blanc Orange (Nanana). Si ispira a rapper francesi come Stromae.

La sua consacrazione è arrivata quando nel dicembre 2021 ha pubblicato il brano Shakerando, doppio disco di platino e anche ai vertici delle classifiche su YouTube.

La popolarità della canzone ha portato all’ingresso di altri quattro brani del rapper nella classifica italiana e a tre dischi d’oro per La zone, La province #1 e Cancelo.

Nel corso dell’estate 2022, l’artista partecipa a vari festival musicali, fra cui appunto Love Mi, Battiti live e Tim Summer Hits.