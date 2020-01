Ghali e Salmo uniscono le forze per un nuovo, trascinante singolo intitolato Boogieman, pubblicato quest’oggi, 17 gennaio, su tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Ecco la copertina ufficiale di Boogieman di Ghali e Salmo!

Boogieman, vi informiamo, sarà uno dei singoli contenuti nel secondo disco di Ghali, un album in arrivo a febbraio che per il momento non ha un titolo ufficiale.

Qui sotto trovate audio e testo di Boogieman di Ghali!

Testo

Boogieman

Spegni queste nuvole, yeah

Che lei si bagna più di me

Che faccio cose stupide, stupide

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Non è cool

(Yeah) Mhm, ma non è cool

in Sardegna il sole picchia forte, sembro su Marte

Appeso ai fili elettrici come le scarpe

faccio una canna sotto al sole e volo su un charter

Potrei morire e vedere chi c’è dall’altra parte

mi piaci se ti muovi tipo “I Love It”

Chi bagna fa una pista più di Cairoli

Chi è bravo a cantare solo se fa i nomi

Noi torniamo a casa come zombie tipo Nairobi

Giuro, una di queste sere

Chiudo e smetto quando voglio

Sto sul fondo del bicchiere, ma di quello mezzo vuoto

fra’ vengo in pace, cambio mille facce

Chiama il vecchio Salmo, e digli che mi dispiace

Sono diventato tutto ciò che ho sempre odiato e mi piace

Boogieman

Spegni queste nuvole, yeah

Lei si bagna più di me

Che faccio cose stupide, stupide

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Boogieman

Spegni queste nuvole, yeah

Lei si bagna più di me

Che faccio cose stupide, stupide

No, non è cool