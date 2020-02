Coez e Gianna Nannini cantano Motivo a Sanremo (video)

Durante questa quarta serata di Sanremo 2020 ci sono, oltre a Fiorello e a Tiziano Ferro, diversi ospiti italiani ed internazionali. Si tratta di Dua Lipa, Tony Renis, Gianna Nannini, Coez e Ghali.

A supportare Amadeus nella quarta serata ci sono la bravissima conduttrice Antonella Clerici e la giovane modella e influencer Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

Il rapper Coez si esibisce in questa occasione insieme alla cantante Gianna Nannini con il brano che li ha visti collaborare, intitolato Motivo.

Chi è Coez

Il rapper e cantautore Coez (pseudonimo di Silvano Albanese) è nato a Nocera inferiore l’11 luglio 1983. È conosciuto soprattutto per il quinto singolo tratto dall’album Faccio un casino, La musica non c’è, con il quale Coez ha raggiunto per la prima volta in carriera la vetta della Top Singoli, oltre ad ottenere sei dischi di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana del 2017.

L’11 gennaio 2019 ha pubblicato il singolo È sempre bello per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera. Esso ha anticipato l’omonimo quinto album in studio, pubblicato il 29 marzo successivo. La promozione del disco è proseguita con l’uscita del secondo singolo Domenica. Nello stesso anno collabora con Achille Lauro per il brano Je t’aime, contenuto nell’album 1969 del rapper romano.

Video dell’esibizione di Coez e Gianna Nannini a Sanremo 2020