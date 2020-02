Si è tenuta questa sera, 4 febbraio, la prima serata del Festival di Sanremo 2020! La kermesse organizzata da Amadeus, come saprete, vedrà scontrarsi nel corso di 5 serate, un totale di 24 BIG e 8 Nuove Proposte. Tra queste ultime troviamo anche gli Eugenio in via di gioia, che si presenta in gara con il pezzo Tsunami!

Qui sotto trovate il video dell’esibizione degli Eugenio in via di gioia a Sanremo 2020. Cliccando qui trovate il testo integrale della sua canzone in gara, Tsunami.

Festival di Sanremo – S2020E1 – Gli Eugenio in Via di Gioia cantano ‘Tsunami’ – Video – RaiPlay Gli Eugenio in Via di Gioia aprono il primo duello tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 con il loro brano ‘Tsunami’.

Tsunami sarà una delle canzoni contenute in TSUNAMI (Forse Vi Ricorderete Di Noi Per Canzoni Come). Stiamo parlando di un’antologia delle loro canzoni da usare come una mappa per partecipare al loro viaggio ed entrare in un mondo di musica, entusiasmo, poesia e impegno.

Da questo impegno anche la scelta di pubblicare il disco in una speciale edizione in carta erba, biodegradabile e al 100% riciclabile e non solo.

Oltre alla musica, originale e innovativa nei suoni e nei testi, l’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità da sempre sono una priorità della band.

Sono infatti molte le attività che gli Eugenio intraprenderanno durante il Festival per continuare il percorso iniziato lo scorso anno con il progetto di crowfunding legato alla loro canzone Lettera al Prossimo (brano tratto dal disco “Natura Viva”). La band torinese ha raccolto l’invito di Federforeste per aiutare a ricostruire, ad un anno dalla Tempesta Vaia, la Foresta di Paneveggio, notoriamente conosciuta come la foresta degli abeti di risonanza degli Stradivari.

Il supporto ricevuto al progetto “Lettera al Prossimo” degli Eugenio in via di Gioia, ha dimostrato chiaramente quanto con un obiettivo comune e l’impegno collettivo sia possibile ottenere grandi risultati: sono le piccole azioni dei singoli a muovere e far fiorire nuovi ideali.