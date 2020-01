Amici 19: Martina Beltrami è delusa da Gaia Gozzi

Durante la puntata di oggi di Amici 19, Martina rimane molto delusa da qualcosa che accade con Gaia e da una decisione che la cantante di Densa deve prendere.

Dopo quanto accaduto in puntata, Gaia è già molto provata per la sua discussione con Skioffi. Una questione che l’ha vista coinvolta in prima linea in quanto capitano della sua squadra. Come se non bastasse, dopo l’entrata dei due ballerini, i due capitani sono chiamati a rivalutare la composizione delle rispettive squadre.

Gaia vuole con sé Javier, Talisa, Matteo, Jacopo, Francesca, Martina e Karina. Giulia chiede di avere Valentin, Nyv, Francesco, Nicolai, Stefano e Devil A. Subito dopo, però, Gaia chiede di scambiare Karina con Stefano che così passa nella sua squadra.

La scelta della sua amica delude molto Martina, non essendo stata chiamata per prima e dopo Francesca. Così, la cantante torinese va negli spogliatoi, piuttosto affranta. Gaia e Talisa si accorgono del suo allontanamento e la raggiungono per parlarle. Il caposquadra le spiega che il suo parere nei suoi confronti non è cambiato. Ma Francesca, che ha qualche anno in più di lei, ha più esperienza, ha molti inediti ed è più pronta. Questo non significa, però, che Martina non abbia talento.

Una volta in sala relax, Gaia ribadisce più volte questo concetto anche se la ragazza sembra ancora non aver capito le sue motivazioni. Interviene così Maria De Filippi che prova ad inserirsi nel discorso e tenta di far ragionare Martina. La scorsa settimana, la ragazza è stata coinvolta in un’accesa discussione che ha riguardato Francesco. Secondo lei, infatti, non meritava di vincere il titolo di migliore nella competizione con Stefano.