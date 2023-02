Francesca Michielin: Cani sciolti è il nuovo album (data d’uscita, cover e significato)

Francesca Michielin inaugura il nuovo anno con il progetto discografico Cani Sciolti. In uscita venerdì 24 febbraio, il disco è accompagnato dal singolo in radio Quello che ancora non c’è.

Alla vigilia del suo compleanno, per Columbia Records/Sony Music Italy, l’album è già disponibile in pre-save e pre-order.

Il significato e com’è nato Cani Sciolti

Il viaggio dal sapore cantautorale di cui Francesca Michielin ha curato in prima persona ogni singolo particolare, dalla scrittura all’arrangiamento e alla produzione, è composto da 12 tracce.

Si tratta di 9 inediti in aggiunta ai singoli già editi bonsoir e occhi grandi e al brano un bosco, dal carattere intimo e personale, sincero e spudorato.

I cani sciolti sono le persone dissidenti, quelle che non stanno al guinzaglio o alle regole. E così il titolo del disco è la metafora del lavoro alla base di questo progetto maturato nel tempo e dei temi che la cantautrice e polistrumentista riesce a sviscerare.

Cani Sciolti, registrato “in famiglia” a Bassano del Grappa e finalizzato a Milano, con la direzione artistica di Francesca Michielin e Giovanni Pallotti, è stato mixato da Ricky Damian, premio Grammy “Record of the year”, Pino Pinaxa e Gigi Barocco.

Ecco la cover del nuovo disco

La cover, una sorta di finto dipinto, rispecchia al cento per cento la natura del progetto e mantiene la connessione con l’arte già presente nelle copertine dei singoli che l’hanno anticipato, intrappolando la realtà e mantenendola nel tempo.

Struccata e spettinata, Francesca piange lacrime che si trasformano in fiamme. Si tratta di una rappresentazione della sua maturità personale e artistica e una sublimazione del dolore e di certe problematiche che attraverso la musica è riuscita ad affrontare e a trasformare in qualcosa di potente come il fuoco. Il booklet, scritto e disegnato da lei, è realizzato sottoforma di diario.

Live e instore di Francesca Michielin

Ad anticipare la sua release, debutta il bonsoir! – Michielin10 a teatro, tour prodotto da Vivo Concerti che ha già registrato numerosi tutto-esaurito.

È davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia che Francesca riabbraccerà il suo pubblico e presenterà live per la prima volta i brani inediti del nuovo disco, insieme ad altri suoi successi.

I biglietti per il tour sono disponibili su Vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

Francesca Michielin presenterà Cani Sciolti e incontrerà i suoi fan anche in occasione di tre speciali instore a Padova, Roma e Milano. I dettagli: