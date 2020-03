Coronavirus: come festeggiare il compleanno durante la quarantena

Se anche voi siete tra i poco fortunati che festeggeranno il compleanno in casa per l’emergenza Coronavirus non disperate. In un tempo in cui siamo sommersi da mille tecnologie stare in casa non è poi un opzione così malvagia e contribuisce a far del bene, ecco perché festeggiare il compleanno in casa è necessario ma lo si può fare anche con gioia e allegria!

Noi di Gingergeneration.it vogliamo darvi qualche consiglio per viverlo al meglio, che siate soli in casa o in compagnia, sarà comunque un giorno speciale!

Ecco i consigli su come festeggiare il compleanno durante il Coronavirus

Festa in casa (con la famiglia): Se avete la fortuna di essere costretti a casa con qualcuno, che siano la famiglia, gli amici, il proprio ragazzo o i vostri coinquilini potete organizzare un mini party casalingo. La prossima volta che andrai a fare la spesa (ma senza esagerare, ricorda che siamo in quarantena) compra tutto l’occorrente per fare una torta in casa. Puoi anche preparare dei festoni o magari riutilizzare qualcosa che avevi in casa dalle passate feste. Puoi addobbare la casa e prepararti a festeggiare il tuo compleanno con i tuoi cari.

Organizza un karaoke party: nel rispetto dei tuoi vicini, potresti organizzare un karaoke party. Su Youtube troverai tantissimi video per poterti scatenare in compagnia o anche da solo.

Skype call: se ti trovi solo in casa una delle mosse migliore è organizzare un party su Skype. Fare le chiamate è ormai semplicissimo (ve ne abbiamo parlato qui) e potresti radunare la famiglia e gli amici davanti al pc per celebrare con te questo giorno! Non sarà come averli vicino ma il loro affetto sarà comunque contagioso e ti sembrerà di essere lì insieme a loro.

Fai quello che ti piace: se nessuna delle opzioni precedenti è applicabile, potrebbe essere un buon momento per prenderti cura di te stessa. Un bel bagno caldo, una maschera viso e una serata Netflix&Chill possono darti la giusta tranquillità. Un compleanno può essere speciale anche se festeggiato da soli.

Playlist: prepara una playlist su Spotify con tutte le tue canzoni preferite e a tema compleanno. Potrai anche riprodurla in sottofondo mentre ti prendi cura di te, mentre celebri con la tua famiglia o ancora mentre videochiami a distanza i tuoi amici. Ci sarà da divertirsi!