Emma Marrone ospite della prima serata di Sanremo

Come annunciato in conferenza stampa da Amadeus, direttore artistico del 70° Festival di Sanremo, Emma Marrone sarà, in duplice veste, ospite della serata di apertura del Festival della Canzone Italiana, in onda martedì 4 febbraio su Rai 1.

Vincitrice del Festival di Sanremo 2012 con il brano Non è l’inferno, co-conduttrice nell’edizione del Festival di Sanremo 2015 al fianco di Carlo Conti, Emma nel suo decimo anno di carriera, torna a calcare il palco del Teatro Ariston per la prima volta come ospite. La cantante salentina sostituisce così la presenza di Salmo dopo che il rapper ha smentito la sua partecipazione.

Oltre a presentarsi insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui interpreta il ruolo di Anna, Emma per l’occasione, nell’anno del suo decennale, si esibirà cantando dal vivo un brano estratto dal suo ultimo album Fortuna e un medley dei suoi più grandi successi.

Ecco il post che la cantante salentina ha dedicato alla sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana sul suo account Instagram:

Sono salita su quel palco meraviglioso in tante forme diverse ed è sempre stato bellissimo. È davvero un grande orgoglio ritornare a Sanremo per la 70ª edizione da ospite! Grazie a tutti e ci vediamo martedì

Autrice di tre brani del nuovo disco (Fortuna, Alibi e Dimmelo Veramente), Emma per la composizione del suo nuovo album è stata affiancata da musicisti autorevoli, importanti. Si tratta di nuove firme del panorama musicale italiano e autori che da sempre l’hanno accompagnata in questi anni. Troviamo infatti: Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Elisa, Dario Faini, Federico Bertollini (Franco 126) e Maurizio Carucci (frontman degli Ex-Otago).

Stupida allegria è il titolo del terzo singolo estratto dal nuovo album che segue l’uscita di Io sono bella e del brano omonimo Fortuna.