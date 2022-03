Emma Marrone: la reazione all’annuncio della malattia di Fedez

Fedez, come ormai saprete, ha da poco confessato sui social di avere da un problema di salute. Tra le persone che ne stanno parlando pubblicamente c’è anche la cantante Emma Marrone.

Il rapper ha condiviso proprio oggi una Storia su Instagram per farlo sapere a tutti i fan e accennare alla sua malattia, anche se per adesso preferisce non specificarne i dettagli.

I follower dell’artista, già preoccupati dalla sua assenza sui social nei giorni scorsi, stanno scrivendo in queste ore tanti messaggi di sostegno per augurare a Fedez la completa guarigione.

La cantante salentina, in particolare, ha scelto Twitter per mandare un abbraccio e un messaggio di supporto al collega a cui è legata attraverso stima professionale di lunga data e amicizia.

Un grande abbraccio a @Fedez !

Tanta forza e tanto coraggio!

Ti voglio bene ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) March 17, 2022



Al post della cantante si sono uniti, a loro volta, anche i fan di Emma, accomunati a quelli di Fedez da un’unica speranza. Quella che possa affrontare il percorso che si prospetta per lui, nei mesi a venire, nel migliore dei modi.

Anche Emma, d’altro canto, ha affrontato un percorso per guarire da una malattia, una battaglia da cui ne è uscita vincente. Si tratta proprio di quel tipo di esperienza di cui lo stesso rapper ha confessato di aver bisogno in questo momento, per attingerne coraggio e forza.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni di certo non mancheranno altre espressioni d’affetto da parte di persone legate al mondo dello spettacolo che sceglieranno di recapitarle all’artista mediante i social network piuttosto che in privato.

Cosa ne pensate del messaggio di Emma Marrone per Fedez?