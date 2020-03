Miley Cyrus e Demi Lovato parlano della loro amicizia. VIDEO!

Durante la live chat su Instagram lanciata da Miley Cyrus, la cantante e Demi Lovato si sono intrattenute parlando di svariati argomenti, tra cui anche il loro rapporto di amicizia e qualche piccolo screzio del passato (fortunatamente risolto).

Ecco cosa ha dichiarato la cantante di I Love Me: “Pensavo spesso che mi è dispiaciuto non esserci per te in un momento difficile. Abbiamo sempre passato momenti in cui eravamo molto legate, poi magari ci siamo un po’ perse… diciamo gli alti e bassi di qualsiasi amicizia. Ma se dovesse succederti qualsiasi cosa faresti meglio a chiamarmi, verrei da te a piedi”.

Anche Miley ha voluto dire la sua su questo rapporto: “Sei sicuramente una delle persone presenti nella mia vita. Siamo state amiche per così tanto tempo. Ed è come dicevi tu la nostra amicizia è stata piena di alti e bassi ma ci siamo sempre nei momenti difficili”.

Ecco la live tra Miley Cyrus e Demi Lovato

.@MileyCyrus and #DemiLovato talk about their friendship and reconciling over petty drama. 💖 pic.twitter.com/9GWIoi5OL0 — Pop Crave (@PopCrave) March 18, 2020

Nonostante i rumors non le volessero poi così unite, loro hanno sempre dimostrato di avere un forte rapporto di amicizia sin dai tempi di Disney Channel. Le due sono spesso state avvistate insieme, e anche se con alti e bassi sono rimaste unite anche fino ad oggi. In questo momento cercano di darsi manforte, mentre entrambe si trovano in casa per l’emergenza Coronavirus.