gIANMARIA e Francesca Michielin – Disco Dance: video, testo e significato

Esce, venerdì 28 aprile, DISCO DANCE feat. Francesca Michielin, il nuovo singolo di gIANMARIA insieme alla cantautrice e polistrumentista veneta.

Dopo il successo sanremese certificato disco d’oro di Mostro e dell’omonimo album di debutto, gIANMARIA torna con una collaborazione inedita.

Il video della canzone

Testo di Disco Dance

Viola ha dei segreti, più di qualcuno

A volte nella notte li cerca nelle sue tasche al buio

Ma non li dice a nessuno, a nessuno

Viola ha tanti pregi e un lavoro sicuro

Suo padre ha una ragazza che va a trovare solo col buio

Che non conosce nessuno, nessuno

È arrivato un altro sabato mentre tutti gli altri ballano

Viola sta nella sua stanza

E continua a guardare il soffitto e pensare che è arrivato un altro sabato

Mentre tutti gli altri partono

Viola guarda i porno al letto

Per bucare la noia e venire alla vita

Viola non si fida di nessun ragazzo

È incinta di promesse che poi non hanno mai mantenuto

Viola vuole andare via, via da qua

Viola non si cura più di tanto di com’è

Pеr truccarti ad uno specchio devi amarti e lei sa che farlo è dura non vuole sembrare meglio di com’è

È arrivato un altro sabato mentre tutti gli altri ballano

Viola sta nella sua stanza

E continua a guardare il soffitto e pensare che è arrivato un altro sabato

Mentre tutti gli altri partono

Viola guarda i porno al letto

Per bucare la noia e venire alla vita

Ma che colpa ne ha

Se ha già perso la testa

Arrampicarsi sopra un cielo è impossibile

E continua a parlare coi poster al muro

È arrivato un altro sabato

È arrivato un altro sabato mentre tutti gli altri ballano

Viola sta nella sua stanza

E continua a guardare il soffitto e pensare che è arrivato un altro sabato

Mentre tutti gli altri partono

Viola guarda i porno al letto

Per bucare la noia e venire alla vita

Il significato del singolo con Francesca Michielin

Il brano descrive il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo. Spiega gIANMARIA, presentando Viola, la protagonista della canzone:

“DISCO DANCE è un titolo con il quale spero di spiazzare l’ascoltatore. Il brano parla di una ragazza, Viola, alla quale ho fatto impersonificare il mio lato femminile, staccandola completamente da me e facendole prendere vita. Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si accorge di volere andare via da una provincia, ma non coglie la prima occasione per scappare e rimane rinchiusa in un luogo che odia e non le appartiene”.

A proposito della collaborazione: “Francesca ha dato un bellissimo colore con la sua voce alla canzone. Quando ho scritto il testo, prendendo ispirazione dal luogo in cui sono cresciuto, ho pensato subito a lei che come me viene da una realtà vicina nella provincia di Vicenza“.