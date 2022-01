Una semplice domanda: il programma di Netflix con Alessandro Cattelan

Che cos’è la felicità? “A volte Una semplice domanda necessita di una semplice risposta, altre volte invece necessita di sei episodi”. Questa la caption dell’irriverente trailer di Una semplice domanda, il nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan che sarà distribuito da Netflix a partire dal 18 marzo.

Nell’attesa possiamo dare un’occhiata al primissimo trailer che è stato condiviso sui social.

Ecco il trailer di Una semplice domanda

Ecco il trailer di Una semplice domanda

Dopo Pif e Ficarra e Picone, anche Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con uno show tutto suo che si pone l’obiettivo di rispondere con irriverenza e leggerezza ad alcune domande cruciali della vita.

Una serie da non perdere, sopratutto se siete fan di uno dei conduttori più bravi di tutto il panorama nazionale.

Una semplice domanda è infatti solo l’ultimo progetto di Cattelan, che negli ultimi anni è riuscito a entrare nelle case degli italiani facendosi conoscere per la sua spontaneità e professionalità.

Vi ricordiamo ovviamente il suo ruolo come conduttore di X Factor, portato avanti per molte edizioni, ma anche come host dei David di Donatello e di E poi c’è Cattelan. Recentemente ha realizzato insieme alla Rai Da grande.

Noi abbiamo avuto l’occasione di incontrarlo qualche tempo fa, quando lui stesso ha intervistato Tom Holland (o meglio, il suo ologramma) per la presentazione di Spider-Man: No Way Home.