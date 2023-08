Francesca Michielin annulla due concerti per motivi di salute

Mediante un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Francesca Michielin ha rotto il silenzio riguardo la causa dell’annullamento di due concerti del suo tour estivo legato all’album Cani sciolti.

Francesca ha dovuto dare delle spiegazioni ai suoi numerosi fan circa il motivo per il quale si è vista costretta ad annullare due concerti che erano previsti nel mese di agosto.

“Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova” ha scritto la cantante nel commento che accompagna il video.

Nel video in questione, la conduttrice confermata della prossima edizione di X Factor, è stata più diretta possibile, raccontandosi con sincerità e chiedendo di mandarle tutte le “good vibes” possibili per questi giorni delicati. Anche se, per ovvi motivi, ha preferito non entrare troppo nei dettagli.

“Senza girarci tanto intorno, è giusto che abbiate massima trasparenza da parte mia, ho un problema di salute. Non voglio allarmarvi, però è giusto che io per stare meglio al più presto faccia un intervento (…). Dopo questa operazione dovrò stare un po’ a riposo per poi però, lo giuro, tornare più forte di prima a settembre“.

Da parte nostra non possiamo che auguriamo a Francesca Michielin che tutto vada per il meglio e una pronta guarigione! Ecco il messaggio completo in cui spiega le ragioni dei due concerti annullati.