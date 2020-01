Francesco Bertoli canta Eri a una Festa ad Amici: audio e testo

Durante la puntata andata in onda oggi di Amici 19, Francesco Bertoli canta un nuovo inedito che è intitolato Eri a una festa. Il cantante crede che con questo pezzo potrà convincere tutti i sei insegnanti quando saranno chiamati a valutare la sua eventuale ammissione al serale.

Francesco propone dunque questo nuovo inedito, dopo Geloso e Buio Pesto che già conosciamo, e il cantante spiega il significato con queste parole: “Lo sento mio più degli altri, parla della mia ex, cerco di mettere da parte quello che vissuto con lei per non stare male”.

Francesco Bertoli ha 23 anni e vive a Milano con il papà, a cui è molto legato. Si definisce riflessivo, anche troppo, e questo lo porta a farsi prendere dall’ansia. È una persona amichevole e non si sente timido, anche se a volte si sente in imbarazzo quando non sa cosa dire. La musica è l’unica cosa che c’è sempre stata nella sua vita. Ha il vezzo di passarsi la mano tra i capelli perché devono essere sempre in ordine come vuole lui.

Audio di Eri a una Festa di Francesco Bertoli

Testo

Sono passate le nove

ancora non ti ho scritto come stai

mi manca stare dentro gli occhi tuoi

per lasciare fuori i miei

non mi serve niente

a parte avere un posto vicino a te

che risolvevi ogni indecisione

trovavi il bene in tutte le persone

Sai che non so

eri a una festa

eri la musica nella mia testa

con la gente che balla

eri il messaggio a mezzanotte

per celebrare quella promessa

che abbiamo scritto sui vetri

appannati in quella macchina spenta

e ti ho abbracciato a formare una corazza