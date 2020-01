Durante la puntata di Amici 19 andata in onda su Canale 5, il cantante Francesco Bertoli si esibisce cantando il suo nuovo inedito, intitolato Buio Pesto. Nel brano, il giovane racconta un’esperienza che lo ha segnato e lo ha reso una persona molto sensibile e introspettiva. Qui trovate il video con l’esibizione di Francesco e sotto il testo della sua nuova canzone.

Testo

Suona già la sveglia ma sto a letto

è troppo presto

fuori sorge il sole ma qui dentro

è buio pesto

è iniziato un altro giorno

sembra uguale a ieri

una sigaretta mette a freno

i miei pensieri

Dici che devo cambiare

devo uscire fuori a giocare

che la vita premia solo

se provi a lottare

dici che va tutto bene

lo ripeti da vent’anni

e che riuscirò ad andare avanti

Te lo confesso questa vita fa paura

se resto un po’ nascosto sembra meno dura

ma quando sono solo e mi guardo allo specchio

in mezzo a mille maschere non trovo più me stesso

Tu non ci pensi più ma io ci penso ancora

a quel compagno che rideva mentre andavo a scuola

sono scappato in bagno a chiudermi in me stesso

adesso torno al cuore

è tutto buio pesto

Spesso penso ancora alle parole fuori scuola

non vedevo l’ora di scappare dentro casa

dici che devo cambiare

devo uscire fuori a giocare

che la vita premia

solo se provi a lottare

Ci hai mai pensato questa vita fa paura

se hai qualcuno a fianco sembra meno dura

adesso resta qui che solo non riesco

non posso stare bene quando sono con me stesso

Tu non ci pensi più ma io ci penso ancora

a quanto mi pesava alzarmi e andare a scuola

sono scappato in bagno a chiudermi in me stesso

non c’era più nessuno

ed era tutto buio pesto

Tu non ci pensi più ma io ci penso ancora

a quel vigliacco che rideva mentre andavo a scuola

adesso resta qui mentre te lo confesso

se resto un po’ da solo

non è più buio pesto