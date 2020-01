Francesca Sarasso canta Anti Amore ad Amici: il significato

Durante la puntata andata in onda oggi di Amici 19, Francesca Sarasso canta il suo inedito Anti Amore spiegando anche il significato della canzone. La cantante racconta in sala prove che ha scritto questo brano ben 10 anni fa, quando i suoi genitori si separarono. Da allora, ha sviluppato una sorta di difesa per non soffrire che lei chiama appunto “anti amore” e che le permette di non farsi coinvolgere troppo nelle relazioni. Ma come lei stessa spiega, non sempre ci riesce come vorrebbe.

Anti Amore è uno dei due inediti che finora ha presentato, l’altro si intitola Mina e i Rolling Stones. Francesca Sarasso 24 anni e vive a Vercelli con la mamma. Si definisce diplomatica, pronta ad ascoltare e aperta al confronto. Crede che con educazione ci si possa dire tutto. È ad Amici per farsi conoscere, imparare e ricevere critiche costruttive per migliorare.

Audio di Anti Amore di Francesca Sarasso

Testo

Da quando ti ho lasciato

un altro l’ho trovato sai

che io sto sempre bene

ti ho lasciato senza un tetto

il gatto il cane e il clarinetto

ho detto li tengo io

ti faccio un favore

facciamo l’amore un’ultima volta

prima di dirci addio

Io sono anti amore

Cupido lo uccido

io sono l’anti amore

Mi dici ti prego non mi lasciare

darò anche la vita per te

ma a me non importa

io sono anti amore

ed ora mi disfo di te

Io sono anti amore

Cupido lo uccido

io sono l’anti amore