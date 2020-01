Trolls World Tour: Francesca Michielin, Stash ed Elodie nel cast vocale

È stato rivelato il cast vocale italiano di Trolls World Tour, sequel del lungometraggio del 2016 firmato DreamWorks. Una nuova avventura con voci tutte nuove per personaggi già molto amati dal pubblico. Poppy tornerà infatti con la voce di Francesca Michielin e Branch con quella di Stash dei The Kolors.

Insieme a loro anche Elodie nei panni di Barb e Sergio Sylvestre in quelli di Mini Diamante.

Il film arriverà nei cinema il 2 aprile 2020.

Guarda il trailer del film:

Trolls World Tour - Trailer Italiano (Universal Pictures Italy) HD

La trama del film:

In un’avventura che li porterà ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso.

Ma, come membro della regalità hard-rock, la regina Barb, aiutata da suo padre Re Thrash, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici Biggie, Chenille, Satin, Cooper e Guy Diamond, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Troll in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra. Come membri delle diverse tribù musicali è stato selezionato uno dei più grandi e acclamati gruppi di talenti musicali mai riuniti per un film d’animazione per la versione originale.

In italiano avremo doppiatori d’eccellenza che sapranno seguire a modo loro il percorso già tracciato dai talenti nella versione inglese.

Non ci resta che aspettare per andare a vedere il film al cinema.