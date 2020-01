Durante la puntata di oggi di Amici 19, la nuova cantante Francesca Sarasso si è esibita per la prima volta da allieva della scuola presentando un suo inedito, il grintoso brano intitolato Mina e I Rolling Stones. La canzone ha convinto subito la giuria di giornalisti chiamata a giudicare l’esibizione. Qui trovate il video con il brano di Francesca e sotto anche il testo.

Testo

Potremmo fare la spesa

oppure andare in Norvegia

e fare piccole cose

come cercare le rose

e se poi litighiamo

poi ripartiamo da zero

ma non accetti regali

perché a te basta il pensiero

sopra l’auto dei tuoi

ascoltiamo canzoni

ci perdiamo di notte

e non c’è un filo di luce

vabbè cantiamo lo stesso

senza sapere il testo

perché in fondo va bene

soltanto se stiamo insieme

Ti va di fare un giro di notte

sono a casa da sola

e ho le costole rotte

ti va di andare a bere stasera

insieme ai vecchi felici

dentro a una balera

ti va di far l’amore

magari possiamo chiudere gli occhi

e dirci cose volgari

ti va se poi accendiamo la radio

ci rilassiamo un pò

tra Mina e Rolling Stones

Vedo che mangi in cucina

lo fai di nascosto

poi torni sul letto di corsa

e qui c’è il mare mosso

se vuoi ci togliamo i vestiti

solo per un po’

puoi farmi vedere Saturno

non dire di no

ti va se poi accendiamo la radio

ci rilassiamo un po’

tra Mina e Rolling Stones