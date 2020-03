FinoADomani: cosa significa il nuovo hashtag su Instagram

Da diverse ore in tantissimi stanno postando strane fotografie sui propri profili Instagram. Le home page del social network sono infatti costellate di post con l’hashtag #FinoADomani, usato come didascalia di fotografie buffe, inusuali, talvolta imbarazzanti. Il meccanismo è semplice: si pubblica una propria fotografia in situazioni imbarazzanti e la si tiene online per ventiquattro ore. Si tratta spesso di scatti rubati da amici magari durante feste, giochi o in caso di scommesse perse. E sono quasi sempre quelle fotografie che ognuno di noi ha nella galleria del suo smartphone e che ben si guarda dal mostrare.

Come si partecipa alla challenge #FinoADomani? A differenza di altre, #FinoADomani è una challenge che non contempla la possibilità di scegliere di partecipare o meno. Si è infatti “obbligati” a prenderne parte se si mette like ad una fotografia con l’hashtag in questione. In tanti hanno scelto di postare le immagini nelle Instagram stories, per essere certi di non dimenticarsi di eliminarle una volta trascorso un giorno. Per ventiquattro ore sono abolite le figuracce, tutto è ammesso. Non importa ciò che penseranno amici e parenti, l’imbarazzo durerà comunque solo per 24 ore.