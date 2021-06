Khaby Lame diventa il terzo italiano più seguito su IG

Khaby Lame è divenuto il terzo italiano più seguito su Instagram. I follower del 21enne di Chivasso stanno crescendo a dismisura anche su Facebook, tanto che presto Khaby potrebbe superare l’iconica Chiara Ferragni e il noto imprenditore Gianluca Vacchi. Khaby Lame è il nuovo fenomeno del web, emerso da TikTok. Il giovanissimo sta divenendo famoso a livello mediatico, tanto che di lui si è recentemente parlato anche in alcuni programmi televisivi.

KHABY LAME GUADAGNA TERRENO, MA CHIARA FERRAGNI RIMANE ANCORA IN TESTA

Chiara Ferragni, secondo i dati riportati da FanPage, rimane ancora in testa sui social con 23,8 milioni di follower. La moglie di Fedez è seguita da Gianluca Vacchi con 20,1 milioni di follower. A Khaby Lame mancherebbe davvero poco per rivendicare la seconda posizione in effetti, in quanto al momento vanta un numero di follower pari a 19,8 milioni. Dalla sua, Khaby ha inoltre la giovinezza, la freschezza e la novità del personaggio in sé.

Alla fine della fiera, Khaby Lame sta continuando quotidianamente ad aumentare i suoi numeri in maniera indifferente, mentre i suoi due rivali più illustri, pur essendo sulla scena social da molto più tempo. il loro numero dei follower giornalieri si fa sempre più esiguo. Basti pensare che il 21enne Khaby guadagna sui social circa 200.000 fan al giorno. Chiara Ferragni, invece, sta proseguendo la sua crescita, questo è indubbio, ma con un ricavo di massimo 10.000 follower quotidiani.

Funniest Khabane Lame TikTok Compilation 2021 | New Khaby Lame TikTok #2

Watch this video on YouTube

IL TRONO SOCIAL È VICINO

Andamento un po’ incerto per quanto riguarda il profilo di Gianluca Vacchi. È probabile che nel prossimo futuro Khaby Lame supererà l’imprenditore originario di Bologna. Vista la situazione, la vita non sarà facile per la “regina” Chiara Ferragni e se vorrà detenere il primato di stella italiana più seguita sui social dovrà rimboccarsi le maniche e stare molto attenta al nuovo fenomeno del web torinese. Chi vincerà? Come direbbe un grande cantautore, orgoglio nostrano: “Lo scopriremo solo vivendo”.

Per aggiornamenti su Khaby Lame e altre star dei social continuate a seguirci!