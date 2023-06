Canali broadcast di Instagram: cosa sono, come iscriversi e crearli

Molti di voi avranno ricevuto la notifica che Fedez e Chiara Ferragni ti hanno invitato ad iscriversi ai loro canali broadcast e, se siete come noi, vi sarete chiesti, ma cosa sono canali broadcast di Instagram?

Cosa sono i canali broadcast di Instagram:

Si tratta di una nuova funzione introdotta di recente da Instagram che somiglia molto alle liste broadcast di Whatsapp, ovvero un canale di messaggistica unidirezionale, esattamente come avviene già anche su Telegram. In qualità di creator di Instagram, si può creare un canale broadcast per condividere con i propri follower messaggi, vocali, foto, video, contenuti del dietro le quinte e dettagli dell’evento o prossime collaborazioni.

I follower che si iscrivono al canale potranno reagire ai messaggi che invii o votare nei sondaggi che crei nel canale, ma non potranno inviare messaggi. Poiché i canali broadcast sono pubblici, chiunque può trovarli ma soltanto i tuoi follower possono iscriversi.

Chi ha un canale?

Al momento sono davvero pochi i creator che hanno deciso nel lanciarsi in questa nuova funzione; in Italia ovviamente Fedez e Chiara sono stati tra i primi ha fare un esperimento con rispettivamente il “Fedez channel” e “Chiara’s most loyal”.

Al momento quello di Instagram è un test e l’azienda sta cercando quindi di introdurre anche delle altre funzionalità. Pare siano già previste alcune modifiche in arrivo, tra qui quella appunto di testare la stessa funzione anche su Facebook e Messenger.

Come creare un canale broadcast di instagram:

Meta ci offre una semplicissima guida per creare il tuo canale broadcast, ma attenzione, questa funzione non è disponibile per tutti gli account.

o in alto a destra nel feed.

Toccain alto a destra nel feed.

in alto a destra. Toccain alto a destra.

Tocca Crea canale broadcast . Da qui puoi seguire questi passaggi: Inserisci il nome di un canale. Scegli un pubblico per il tuo canale. Scegli quando termina il canale. Scegli di mostrare il canale sul tuo profilo.

Tocca Crea canale broadcast in basso.

o in alto a destra, quindi toccando Canali in alto. Puoi trovare i canali broadcast nell’app Instagram toccandoin alto a destra, quindi toccandoin alto.

Come invitare altre persone a iscriversi al tuo canale:

Esistono diversi modi per invitare le persone a iscriversi al tuo canale broadcast. Quando invii il primo messaggio nel canale broadcast, tutti i follower riceveranno una notifica che li invita a iscriversi al canale.

Puoi invitare le persone a iscriversi anche attraverso i seguenti metodi: