Instagram Best Nine 2020: come funziona? Quali sono state le vostre foto che hanno ricevuto il maggior numero di like su Instagram negli ultimi 12 mesi? Scopritelo grazie alla redazione di Ginger Generation!

Come funziona Instagram Best Nine 2020: ecco quali sono le vostre foto di maggior successo!

Partiamo da una premessa fondamentale: il 2020 è stato senza ombra di dubbio l’anno peggiore che chiunque di noi avrebbe mai potuto vivere. La pandemia di Covid-19 ha rivoluzionato le nostre vite letteralmente da un giorno all’altro, distruggendo le nostre certezze e minando i nostri rapporti sociali.

Il 2020 ci ha portato via una quantità di persone care che non riusciremo mai minimamente a razionalizzare. Ci ha impedito di seguire le lezioni a scuola come facevamo una volta. Ci ha tenuti distanti, ci ha impedito di abbracciarci anche nei momenti in cui più ne avremmo avuto bisogno.

Questo però non significa che ci siamo persi d’animo. Proprio grazie ai social, infatti, siamo in qualche modo riusciti a stare a galla. Fra dirette, Stories da casa con il pane home-made e i nuovi reels ci siamo fatti compagnia a vicenda. E, per almeno tre mesi questa estate, ci è sembrato di tornare ad una sorta di normalità.

I nostri feed Instagram raccontano proprio questo, un anno il cui ultimo grande evento è stato il Festival di Sanremo 2020, la vittoria di Diodato. il Bugo Gate. Poi soltanto buio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Instagram, nonostante tutto, anche quest’anno ci permette di guardarci indietro e di andare a scoprire quali post hanno ricevuto il maggior numero di like. Siamo sicuri che molti di essi saranno i pochi concerti a cui siamo riusciti a partecipare (il nostro ultimo, per esempio, era stato quello dei Jonas Brothers) e le nostre foto con le mascherine bene indosso, magari in compagnia dei nostri amici.

Per scoprire quali sono i vostri Instagram Best Nine, insomma, vi invitiamo a CLICCARE QUI! Fatto questo vi basterà inserire il vostro nome Instagram e il programma calcolerà il mosaico per voi!