Oggi 6 ottobre Instagram compie il suo decimo anno e riserva agli utenti più di una novità. In primis segnaliamo come i possessori di iPhone possano modificare l’icona di Instagram sulla loro schermata come le vecchie icone con i colori della prima versione dell’app. Un’opportunità nostalgica per rivivere i tempi in cui Instagram muoveva i primi passi sul web. È possibile utilizzare non soltanto le icone che hanno reso celebre il social network, ma anche simboli colorati esclusivi, tra cui quello a tema Pride. Nel momento in cui selezionerete la vostra icona preferita essa sarà visibile per tutto il mese in corso.

INSTAGRAM: COME SI FA PER CAMBIARE L’ICONA

Clicca qui per scoprire tutte le offerte sul sito di Sephora!

Tramite un recente messaggio, Instagram ha svelato agli utenti un regalo esclusivo riservato ai fan del social network creato da Mike Krieger e Kevin Storm, in occasione dei suoi primi dieci anni di vita. Il messaggio è il seguente: “Per festeggiare il nostro compleanno, questo mese ti invitiamo a cambiare l’icona della tua app scegliendo la tua preferita qui sotto. Grazie per aver scelto di far parte della nostra storia e di usare Instagram per condividere la tua”. Se volete modificare l’icona app del social network non dovrete fare altro che andare su Impostazioni e scorrere il menù da su a giù. Fatelo finché non si noterà un’animazione particolare: un’esplosione di coriandoli. In seguito potrete selezionare la vostra icona preferita che rimarrà visibile per tutto l’intero mese di ottobre sul vostro cellulare.

Ecco come cambiare icona Instagram se avete un iPhone



Ps. Seguitemi, Ricambio 🔥 pic.twitter.com/LjzGrjx0nb — _Davidsario_ (@DavideRTramonta) October 6, 2020

GLI ALTRI AGGIORNAMENTI PER IL FESTEGGIAMENTO DEI 10 ANNI

Qui di seguito andiamo a menzionare gli ulteriori aggiornamenti proposti per festeggiare i dieci anni di Instagram:

Mappa delle storie : Una mappa e un caldenario delle storie postate negli ultimi dieci anni, che vi permetterà di rivivere i vostri ricordi più preziosi;

: Una mappa e un caldenario delle storie postate negli ultimi dieci anni, che vi permetterà di rivivere i vostri ricordi più preziosi; Timeline di prodotto : Una timeline ripercorrente i momenti principali della storia di Instagram;

: Una timeline ripercorrente i momenti principali della storia di Instagram; Aggiornamenti su shopping : Una novità annunciata da poco: prossimamente avrete a disposizione lo shopping anche su IGTV, mentre un test della funzione medesima sarà proposto tra qualche mese su Reels

: Una novità annunciata da poco: prossimamente avrete a disposizione lo shopping anche su IGTV, mentre un test della funzione medesima sarà proposto tra qualche mese Una sorpresa nell’app : Di cosa si tratterà?

Buon compleanno Instagram: cari amici lettori, raccontateci la vostra esperienza su tale social!