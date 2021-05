Instagram: tutti i consigli per fare dei reels super fashion perfetti!

Siete appassionati del mondo della moda? Sappiate allora che su Ginger Generation abbiamo un sacco di consigli per dare vita a dei Reels Instagram a tema fashion davvero perfetti!

In mancanza di eventi e sfilate, crazie al digitale, brand, utenti e creator sono riusciti a reinventarsi, scoprendo nuove modalità di interazione, nuovi strumenti per comunicare e perfino per far crescere la propria community e il proprio business.

Come? Ovviamente grazie ad Instagram, il luogo ideale per scoprire nuovi trend e acquistare nuovi prodotti, tanto cheoltre il 90% degli utenti della piattaforma segue almeno un’azienda e sono più di 200 milioni le

persone che visitano ogni giorno un profilo business di Instagram per fare shopping.

Instagram Reels in questo senso è perfetto! La funzione recentemente lanciata da Instagram offre infatti

la possibilità di creare brevi e divertenti video, azzeccatissimi per i cambi outfit e accessori. Un modo ideale, questo,

per creator e brand per mostrare le proprie collezioni e dare visibilità ai propri prodotti.

Instagram Reels per il mondo fashion: ecco i profili che dovete assolutamente seguire!

Ecco come alcuni brand hanno usato Reels:

Louis Vuitton

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Louis Vuitton (@louisvuitton)

Balmain

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BALMAIN (@balmain)

Prada

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prada (@prada)

Ovviamente, i Reels si sono rivelati utilissimi anche per molte fashion icon italiane come Chiara Ferragni, Giulia Valentina o ancora Alice de Togni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Giulia Valentina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

Alice De Togni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice (@alicedetogni)

Ma non solo Reels, su Instagram ci sono diversi altri strumenti a supporto dei brand e che

potrebbero essere utilizzati a favore del mondo della moda.

Vediamone alcuni!

● Shopping su IGTV e Reels per scoprire e acquistare prodotti anche direttamente all’interno

dei nuovissimi video Reels, oltre che nei video di IGTV, nei Live e nelle Storie. Basta toccare

“Visualizza prodotti” per acquistare, salvare o ottenere maggiori informazioni.

● Badge in Live che permette ai creator di guadagnare dall’acquisto dei badge da parte dei

follower e rafforzare la relazione con i propri fan.

● Stanze in diretta (Live Rooms)→ Nuova funzione che consente di ampliare il numero dei

partecipanti a una diretta Instagram fino a quattro componenti. Una nuova opportunità

creativa e utile per creare e far crescere la propria audience e il proprio business e ottenere

dei profitti, grazie anche alla possibilità di far acquistare i badge dai propri followers.

● Funzioni Shopping → Recentemente disponibili anche in IGTV & Reels, offrono la possibilità

ai tuoi follower di far scoprire prodotti e ora acquistare direttamente in-app non è mai stato

così facile: basta inserire “Tagga prodotti” all’interno dei nuovissimi video Reels, oltre che

nei video di IGTV, nei Live e nelle Storie e i follower saranno in grado di acquistare, salvare o

ottenere maggiori informazioni.

● IG Shops → Gli shop consentono di creare un’esperienza di shopping unica gratuitamente.

Quando crei uno shop, i clienti possono sfogliare, esplorare e acquistare i tuoi prodotti

direttamente dalla vetrina virtuale della tua Pagina Facebook aziendale o del tuo account

Instagram Business attraverso il feed e le storie: 130 milioni di utenti cliccano per scoprire i

tag dei prodotti negli Shopping Post ogni mese!

La funzione Reels remix: ecco come funziona!

Reels Remix è una funzione che offre la possibilità a tutti i fashion addicted di replicare i Reels dei brand e copiarli / affiancarli con la propria interpretazione e che sta prendendo piede tra i giovani! Ecco come funziona:

Trova un Reels che ti piace Clicca “Crea un remix” nel menù a tre puntini del reel Lo schermo si dividerà, mostrando il reel originale e il tuo nuovo reel: puoi iniziare a registrare il tuo Remix! Il tuo reel sarà a fianco di quello originale Una volta finito di registrare, cliccando sull’icona a tre linee in alto puoi controllare il volume dell’audio originale e di quello registrato. Utilizzando l’icona del microfono, puoi aggiungere anche un voiceover Fai le modifiche che desideri e posta il tuo Reel remix!

Come potete vedere, le possibilità che lo strumento Reels offre alla creatività al servizio del mondo fashion sono infinite!