Si chiama Tramonti, l’iniziativa che, da venerdì 5 giugno, vede protagonista il cagliaritano Francesco Accardo. Una traversata dell’Italia in bicicletta per documentare, con video, foto e parole, il Bel Paese all’indomani della lunga quarantena causata dal Covid 19.

Il titolo dell’iniziativa indica sia il calare del sole sia lo stare tra i monti. Un’iniziativa strettamente connessa con il continuo movimento in mezzo alla natura. Scopo del progetto è promuovere il turismo intra e interregionale nella maniera più sostenibile possibile. Un’idea di viaggio ad impatto zero e un ritorno al legame tra l’uomo e il territorio in cui vive e si muove. Il tutto alla riscoperta della lentezza e dei mezzi semplici. Per questo Francesco Accardo porta con sé solo uno zaino con lo stretto necessario (rigorosamente ecologici e zero rifiuti) e una bicicletta.

l resto lo fa soprattutto la partecipazione collettiva a questa grande sfida. Sul profilo Facebook Francesco Accardo e su quello Instagram frasquito_de_bobadilla volta per volta il giovane cagliaritano annuncia le diverse tappe, chiedendo a chi lo segue consigli su dove mangiare, dormire e che cosa vedere. Giorno per giorno racconta anche, attraverso video, foto e parole le sue impressioni suoi luoghi visitati e le persone incontrate. C’è anche un hashtag: #progettotramonti!

Ecco con quali parole Francesco Accardo ha raccontato il progetto Tramonti:

«Uno degli hashtag che più frequentemente leggo in questi giorni è #iorestoinitalia. Di necessità virtù evidentemente. Così, nell’anno dei miei trent’anni, e in cui mi sento finalmente bene dopo tanto tempo, ho deciso di dare gambe a questo progetto, che accarezzavo da anni».

Dopo essersi imbarcato dal capoluogo sardo per Palermo, aver costeggiato la Sicilia fino allo Stretto, aver attraversato la Calabria da Villa San Giovanni a Rocca Imperiale ed essersi lasciato alle spalle la Basilicata, da Nova Siri a Matera, e infine la Puglia, da Castel del Monte al Lago di Lèsina, il ragazzo sta risalendo lo Stivale dalla costa Adriatica.

Il progetto Tramonti è un percorso originale di documentazione e di riscoperta organizzato dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” con il patrocinio di: MiBACT, Regione autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari e Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane (AICI).