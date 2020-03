Covid challenge: ecco la sfida rap contro il Coronavirus

Dopo il concerto sul balcone di Giuliano Sangiorgi, è arrivata anche la Covid freestyle rap challenge, lanciata da Emis Killa.

Il rapper ha lanciato la sfida tramite il suo profilo Instagram. In alcune stories spiega la challenge e in due post ci sono dei suoi freestyle a tema.

Sappiamo ormai che è fondamentale attenersi alle regole stabilite per contenere e contrastare il contagio da Coronavirus. D’altro canto, è importante mantenere viva la speranza che tutto possa, presto, tornare alla normalità. Per questo, si sta rivelando molto prezioso il contributo di tanti artisti che con dirette, challenge e concerti improvvisati stanno intrattenendo gli italiani.

E non solo per chiedere a tutti di rispettare le normative per far rientrare l’emergenza sanitaria. Ma anche per infondere un po’ di sano buonumore che può aiutare a gestire al meglio una situazione così particolare. E cosa c’è di meglio del rap per scaricare la tensione e la negatività?

La Covid freestyle challenge è stata subito appoggiata da altri rapper, tra cui anche quelli più amati dai giovanissimi. Stiamo parlando di Alfa e di Anna.

Ecco il testo del freestyle del rapper genovese:

È appena uscito Corona però non Fabrizio/Restiamo a casa così intanto scrivo il disco/Vado al supermercato però non capisco/ riesco a saltare la coda appena tossisco/A chi esce e si fa un giro in moto/ pensa sia un gioco/sinceramente toglierei il diritto di voto/ Che poi ma dove state andando ? E a quale scopo ?/Fuori è come il vostro cervello, tutto vuoto/Ho l’autocertificazione il disco d’oro e i platini/Hanno cancellato gli show e tutti gli spettacoli/Vi chiedono di non uscire non di far miracoli/In giro piu mascherine che dentro Grey’s Anatomy/L’Italia è zona rossa non si può più andare via/Il 4 aprile andiamo a bere e riprende l’economia/Ma se per ora mi dici che a casa tu ci resti/Se vuoi ti do la password del mio account di Netflix.