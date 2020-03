Game of thrones: Dal 26 marzo su Sky una lunga maratona!

Sky ha deciso di fare un regalo al pubblico di Game of thrones durante questa quarantena da Coronavirus. Come tutti sappiamo la saga creata da Martin è disponibile on demand e su Now Tv. Dal 26 marzo però ci sarà qualcosa in più infatti inizierà una lunga maratona (dopo quella di Harry Potter su Italia 1). Ecco tutti i dettagli della programmazione!

Sky informa che la decisione è stata presa anche per la grande richiesta dei fan. Dal 26 marzo al 2 aprile tutti gli episodi delle 8 stagioni de Il trono di spade saranno in onda sul canale 111 che diventerà dedicato alla serie. Il canale cambia nome per l’occasione e si trasforma in “Sky Atlantic Il Trono di Spade”, un pop-up channel che trasmetterà ogni giorno per otto giorni un’intera stagione della saga.

Sky continua così ad arricchire la sua offerta con i titoli più amati ed esclusivi, per dare ancora più possibilità di scelta al pubblico in questo particolare periodo in cui si è chiamati a stare in casa. Ci sarà quindi una stagione al giorno e un motivo in più per restare a casa!

Ecco l’annuncio su Twitter di Sky Atlantic:

Voi chiedete, noi vi accontentiamo.

Tutte le stagioni de #IITronodiSpade saranno disponibili dal 26 marzo on demand e su un canale dedicato.https://t.co/Xbt0rSvhwJ — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) March 20, 2020