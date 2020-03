Harry Styles sta imparando l’italiano durante la quarantena!

Come state passando la vostra quarantena? C’è chi legge, chi scrive il suo primo rromanzo, chi ascolta musica e chi….si cimenta con l’apprendimento di una nuova lingua! Questo per esempio è il caso di Harry Styles che in una recente intervista ha rivelato di essersi messo ad imparare la nostra lingua!

Harry Styles, come saprete, ha un rapporto molto speciale con l’Italia. L’artista degli One Direction, a proposito, pareva si fosse persino messo d’impegno per trovare casa nello Stivale. Mai però ci saremmo immaginati che avrrebbe voluto imparare l’italiano!

Ecco, a proposito, quello che Harry Styles ha rivelao in una recente intervistaa a radio BBC One riguardo alla sua quarantena:

È difficile ma va bene così. Mi considero fortunato ad essere con i miei amici nel nostro piccolo nido di auto isolamento. È un periodo molto strano ma stiamo attenti, ascoltiamo musica, facciamo dei giochi, qualche maschera al viso… le classiche cose da quarantena. Adesso è il momento perfetto per imparare nuove cose o provare nuovi hobby. Abbiamo soltanto il tempo a nostra disposizione. Io sto imparando l’italiano e seguendo qualche lezione di lingua dei segni.

Se tutto va bene, vi ricordiamo, Harry Styles dovrebbe tornare nel nostro paese davvero molto presto. L’artista degli One Direction, come saprete, ha confermato due nuovi concerti in Italia fissati per il prossimo 15 maggio e 16 maggio rispettivamente al Pala Alpitour di Torino e all’Unipol Arena di Bologna.

Almeno per il momento, resta da vedere se i concerti di Harry Styles si faranno oppure no, considerata l’emergenza sanitaria del Coronavirus che di certo si protrarrà ancora a lungo.

Harry è in questi mesi impegnato nella promozione del suo secondo disco, intitolato Fine Line. All’interno dell’album troviamo il singolo di lancio Lights Up e i singoli Adore You, Watermelon Sugar e Falling. Chi lo sa che prima o poi Harry Style non si metterà pure a cantare in italiano?