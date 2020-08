Instagram Reels: ecco cosa sono e come funzionano

Instagram, la più amata e mainstream fra le piattaforme social mondiali, si è aggiornata nei giorni scorsi con una novità che già sta facendo parlare moltissimo di sé. Stiamo parlando degli Instagram Reels, una funzionalità pensata in particolare per il suo pubblico più giovane e creativo. Ma di che cosa si tratta esattamente?

Che cosa sono e come funzionano gli Instagram Reels: una guida semplice

Cliccando qui potete recuperare una guida completa (in inglese) fornita dalla stessa piattaforma che vi spiega passo dopo passo come creare i vostri reels.

Per creare i vostri Reels dovrete entrare nella sezione dedicata alle Stories (il pulsante in alto a sinistra) e selezionare il tasto Reels. Fatto ciò vi si aprirà una nuova schermata all’interno della quale avrete la possibilità di caricare il vostro video. Alla clip potrete inoltre aggiungere tutti gli effetti che preferite, oltre alle vostre canzoni preferite. Reels vi permette inoltre di utilizzare la speciale funzione Timer, per calibrare il tempo e trovarvi preparati con i vostri karaoke e le vostre coreografie.

Una volta creato il vostro video Reel sarà il caso di condividerlo! Instagram ha in questo senso aggiunto una speciale sezione dedicata all’interno della quale i vostri follower troveranno tutti i vostri Reels.

Grazie a Reels, insomma, Instagram ha deciso di regalare ai suoi utenti una nuova occasione per creare e condividere contenuti divertenti ma soprattutto creativi.

Reels, ed è inutile negarlo, è chiaramente ispirato a quello che già TikTok fa da quasi due anni. Lo strumento è infatti talmente simile ai tiktok da essere persino stato sbeffeggiato dalla stessa piattaforma social cinese il giorno del suo lancio a livello mondiale.