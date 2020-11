FIltro Instagram Playstation 5: che cos’è e come funziona

In questo articolo spiegheremo che cos’è il “famigerato” filtro Instagram Playstation 5, tanto in voga in queste ultime settimane e come funziona. Vi consigliamo di utilizzarlo come scherzo innocente da fare ai vostri amici: appena lo vedranno tra le vostre storie sicuramente moriranno di invidia! La PS5 del resto è una console desiderata da innumerevoli videogiocatori. La console è uscita sul mercato lo scorso 19 novembre e trovare un modello disponibile su siti quali Amazon è già divenuta un’impresa ardua, data la fortissima richiesta. Come informa un articolo di Spazio Games, due classi privilegiate sono senz’altro giornalisti e influencer, in quanto alcuni di questi hanno avuto modo di mettere le mani già da tempo sull’oggetto del desiderio.









FILTRO INSTAGRAM PS5: COSA C’È DA SAPERE?

Se volete fare uno scherzo ai vostri amici, potrete fingere su Instagram di avere un box della Playstation 5 utilizzando semplicemente un filtro Instagram. Esso farà apparire una foto del box, che dovrete pubblicare nelle vostre storie. Il filtro ha proprietà sorprendenti, in quanto vi permetterà di aumentare o diminuire le dimensioni del box PS5 o di ruotarlo in maniera tridimensionale. Segnaliamo come lo stesso filtro garantisca un’ombreggiatura dell’ “oggetto proibito” a realtà aumentata. Insomma, se volete pavoneggiarvi con questo filtro (curato da aroneverything) adoperatelo e divertitevi come se non ci fosse un domani!

DISPONIBILE DAL 19 NOVEMBRE

Ricordiamo come la Playstation 5 sia disponibile in Italia e in tutta Europa dallo scorso 19 novembre. La console di quinta generazione targata Sony è offerta in due versioni diverse: una è in grado di leggere i giochi solo in formato digitale (dunque non dotata di un lettore fisico atto a far funzionare i giochi su disco fisso), l’altra invece tramite Blu-Ray. La prima è in vendita al prezzo di 399,99 euro, mentre l’altra a 499,99 euro. In questi quasi 30 anni di storia Playstation abbiamo avuto modo di giocare a titoli oramai entrati nella leggenda. Elencarli tutti è impossibile, ma sicuramente quelli entrati nel cuore degli appassionati sono state serie quali Crash, Spyro, Tombi, GTA, Tekken, Kingdom Hearts e molti altri. La magia continua, state tranquilli!

Fateci sapere come utilizzerete il filto Instagram Playstation 5!